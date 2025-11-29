ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Київ. Скасована прем’єра
ГоловнаПолітика

ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса

За кандидатуру полковника ЗСУ говорять, серед іншого, хороші відносини з американцями.

Заступник керівника ОПУ Павло Паліса
Фото: ОПУ

Агенція Укрінформ із посиланням на власне джерело стверджує, що головним претендентом на посаду керівника Офісу Президента України після відставки Андрія Єрмака є його заступник Павло Паліса.

На користь полковника Збройних Сил України говорить його продуктивність під час роботи в Офісі, а також хороші відносини з американською стороною, що може зіграти важливу роль під час переговорів щодо врегулювання російсько-української війни.

Найближчим часом Президент Володимир Зеленський планує провести консультації з кандидатами на роль голови Офісу, після чого ухвалить остаточне рішення. 
Теми: , , ,
