ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса

Агенція Укрінформ із посиланням на власне джерело стверджує, що головним претендентом на посаду керівника Офісу Президента України після відставки Андрія Єрмака є його заступник Павло Паліса.

На користь полковника Збройних Сил України говорить його продуктивність під час роботи в Офісі, а також хороші відносини з американською стороною, що може зіграти важливу роль під час переговорів щодо врегулювання російсько-української війни.

Найближчим часом Президент Володимир Зеленський планує провести консультації з кандидатами на роль голови Офісу, після чого ухвалить остаточне рішення.