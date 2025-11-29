«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Туск нагадав союзникам по НАТО, що Альянс був створений протистояти радянській, а нині російські агресії

Прем’єр Польщі сподівається, що “нічого не змінилося”.

Туск нагадав союзникам по НАТО, що Альянс був створений протистояти радянській, а нині російські агресії
Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск нагадав союзникам по НАТО, що Альянс був створений протистояти радянській, а нині російські агресії. 

Про це він написав у соцмережі Х. 

“Я хочу нагадати нашим союзникам, що НАТО було створено для захисту Заходу від радянської агресії, тобто від Росії. І його основою була солідарність, а не егоїстичні інтереси. Сподіваюся, що нічого не змінилося”, – написав політик.

Зазначимо, що нещодавно делегація члена НАТО Угорщини відвідала Росію для зустрічі з Путіним. Тим часом США просувають у перемовинах з Україною розроблений росіянином Кірілом Дмітрієвим “мирний план”.
Теми: , , , ,
