Єрмак: "Зеленський був моїм другом до цієї роботи, і я вважатиму його таким після неї"

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що і надалі вважає Володимира Зеленського своїм другом.
Про це він сказав виданню Financial Times.
"Він був моїм другом до цієї роботи, і я вважатиму його таким після неї", – сказав він.
Він також підтвердив, що 29 листопада мав би летіти до США на переговори щодо мирного плану.
Крім цього, екскерівник ОП зазначив, що саме він відповідальний за роботу над першим мирним планом США з 28 пунктів."Делегації під моїм керівництвом у Женеві разом з нашими американськими партнерами вдалося домогтися того, щоб документ із 28 пунктів більше не існував", – сказав Єрмак і додав, що залишилося "кілька складних пунктів, які потрібно узгодити".
Він зазначив, що "президент попри тиск не підпише і не схвалить нічого, що суперечить інтересам України".
Що відомо про звільнення Андрія Єрмака
- 28 листопада президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента. Він очолював Офіс президента з лютого 2020 року.
- Перед цим НАБУ розповіло про проведення слідчих дій в Андрія Єрмака. Обшуки санкціоновані і здійснюються в межах розслідування, заявили у Бюро. Відповідне повідомлення НАБУ опублікувало вранці 28 листопада. Перед тим низка медіа, зокрема LB, з посиланням на джерела розповіли про те, що детективи Бюро прийшли з обшуками до Єрмака до урядового кварталу.
- За даними УП, підозру Єрмаку не оголошували. Слідчі дії тривають.
- Раніше нардеп Ярослав Железняк писав, що Єрмак може фігурувати на плівках Міндіча. Після появи таких даних президента закликали звільнити Єрмака, але він дав зрозуміти, що сам ухвалюватиме рішення.