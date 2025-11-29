Єрмак: "Зеленський був моїм другом до цієї роботи, і я вважатиму його таким після неї"

Він зазначив, що "президент попри тиск не підпише і не схвалить нічого, що суперечить інтересам України".

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що і надалі вважає Володимира Зеленського своїм другом.

Про це він сказав виданню Financial Times.

"Він був моїм другом до цієї роботи, і я вважатиму його таким після неї", – сказав він.

Він також підтвердив, що 29 листопада мав би летіти до США на переговори щодо мирного плану.

Крім цього, екскерівник ОП зазначив, що саме він відповідальний за роботу над першим мирним планом США з 28 пунктів."Делегації під моїм керівництвом у Женеві разом з нашими американськими партнерами вдалося домогтися того, щоб документ із 28 пунктів більше не існував", – сказав Єрмак і додав, що залишилося "кілька складних пунктів, які потрібно узгодити".

Він зазначив, що "президент попри тиск не підпише і не схвалить нічого, що суперечить інтересам України".

Що відомо про звільнення Андрія Єрмака