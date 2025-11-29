Зеленський: є кандидатура на міністра юстиції

Президент Володимир Зеленський заявив, що вже є кандидатура на міністра юстиції.
Про це глава держави сказав про це під час вечірнього звернення 29 листопада.
“Є кандидатура на міністра юстиції вже. Потрібне й чітке бачення щодо очільника Міністерства енергетики України, сильна людина потрібна – попросив парламентарів разом із Прем’єр-міністром визначити перелік кандидатур”, – сказав президент.
Втім він не назвав імені кандидатури на міністра юстиції.
Крім того, президент повідомив, що говорив зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком, представниками фракції більшості та з прем’єр-міністром України Юлією Свириденко: "Я розраховую, що парламент України буде працездатним".
- Наразі виконуючою обовʼязки міністра юстиції України є Людмила Сугак. 19 листопада 2025 року Верховна Рада проголосувала за відставку Германа Галущенка з посади міністра юстиції, оскільки він є фігурантом антикорупційного розслідування “Мідас”.
- Водночас 19 листопада 2025 року Верховна Рада України підтримала постанову про звільнення з посади міністра енергетики Світлани Гринчук, яка також є фігуранткою справи “Мідас”.