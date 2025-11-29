Зеленський: є кандидатура на міністра юстиції

Також глава держави попросив парламентарів і прем’єра Свириденко визначити перелік кандидатур на міністра енергетики.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вже є кандидатура на міністра юстиції.

Про це глава держави сказав про це під час вечірнього звернення 29 листопада.

“Є кандидатура на міністра юстиції вже. Потрібне й чітке бачення щодо очільника Міністерства енергетики України, сильна людина потрібна – попросив парламентарів разом із Прем’єр-міністром визначити перелік кандидатур”, – сказав президент.

Втім він не назвав імені кандидатури на міністра юстиції.

Крім того, президент повідомив, що говорив зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком, представниками фракції більшості та з прем’єр-міністром України Юлією Свириденко: "Я розраховую, що парламент України буде працездатним".