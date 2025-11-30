Президент Зеленський призначив Маркарову радницею з питань відбудови та інвестицій

Президент Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову радницею із питань відбудови України та інвестицій.
Про це Президент повідомив у соцмережах. Указ про призначення вже з'явився на сайті Президента.
У коментарі LB.ua Оксана Маркарова уточнила, що мова не йде про призначення на посаду голови Офісу Президента.
"Відсьогодні Оксана Маркарова продовжить допомагати нашій державі як мій радник із питань відбудови України та інвестицій. Ми обов’язково захистимо нашу незалежність і право України бути суверенною європейською державою. Ми забезпечуємо Україні здатність захищатися та в щоденному режимі вже майже 4 роки протистояти повномасштабній російській агресії. Попри всі складнощі ми забезпечуємо Україні необхідну зброю, системи ППО, достатній ресурс для внутрішньої стійкості", – наголошує Президент.
За словами глави держави, крім фундаментальної мети захисту незалежності та щоденної роботи заради виживання України, важливим є забезпечення для України можливості відбудуватися після бойових дій і поновити нормальний економічний розвиток.
"Це завдання для уряду України, всіх наших інституцій, українського бізнесу, і вважаю, що кожен, хто може допомогти в цьому Україні, має допомагати".
Президент Зеленський висловив вдячність, що Оксана Маркарова "залишається в команді нашої держави".
До її завдань тепер входитимуть консультації з питань, які посилюють Україну, а саме – кращий бізнес-клімат, посилення фінансової стійкості нашої держави, залучення інвестицій і планування відбудови разом із нашими стратегічними партнерами.
Радник президента України Дмитро Литвин розповів LB.ua, що Маркаровій наразі потрібна певна пауза у звичній державній роботі і вона хоче залишити собі простір громадської активності, тому формат радника найбільш оптимальний.
Щодо роботи ОП, Дмитро Литвин додав, що глава держави поки визначається з форматом подальшої роботи Офісу і хоче оцінити ідеї, які були представлені.