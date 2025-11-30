Президент Зеленський призначив Маркарову радницею з питань відбудови та інвестицій

Президент Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову радницею із питань відбудови України та інвестицій.

Про це Президент повідомив у соцмережах. Указ про призначення вже з'явився на сайті Президента.

У коментарі LB.ua Оксана Маркарова уточнила, що мова не йде про призначення на посаду голови Офісу Президента.

Фото: скріншот

"Відсьогодні Оксана Маркарова продовжить допомагати нашій державі як мій радник із питань відбудови України та інвестицій. Ми обов’язково захистимо нашу незалежність і право України бути суверенною європейською державою. Ми забезпечуємо Україні здатність захищатися та в щоденному режимі вже майже 4 роки протистояти повномасштабній російській агресії. Попри всі складнощі ми забезпечуємо Україні необхідну зброю, системи ППО, достатній ресурс для внутрішньої стійкості", – наголошує Президент.

За словами глави держави, крім фундаментальної мети захисту незалежності та щоденної роботи заради виживання України, важливим є забезпечення для України можливості відбудуватися після бойових дій і поновити нормальний економічний розвиток.

"Це завдання для уряду України, всіх наших інституцій, українського бізнесу, і вважаю, що кожен, хто може допомогти в цьому Україні, має допомагати".

Президент Зеленський висловив вдячність, що Оксана Маркарова "залишається в команді нашої держави".

До її завдань тепер входитимуть консультації з питань, які посилюють Україну, а саме – кращий бізнес-клімат, посилення фінансової стійкості нашої держави, залучення інвестицій і планування відбудови разом із нашими стратегічними партнерами.



Радник президента України Дмитро Литвин розповів LB.ua, що Маркаровій наразі потрібна певна пауза у звичній державній роботі і вона хоче залишити собі простір громадської активності, тому формат радника найбільш оптимальний.

Щодо роботи ОП, Дмитро Литвин додав, що глава держави поки визначається з форматом подальшої роботи Офісу і хоче оцінити ідеї, які були представлені.