Фракція “Слуга народу” сьогодні проведе засідання з урядом щодо ухвалення бюджету на 2026 рік. Початок заплановано на 19:00, участь від уряду братимуть прем’єрка Юлія Свириденко та міністр фінансів Сергій Марченко.

Про це LB повідомили джерела у фракції “Слуга народу”. Засідання відбуватиметься офлайн.

“Ні, це не онлайн. Я думаю, що зустріч триватиме довго, бо у людей накопичилося багато питань”, – повідомив один з депутатів.

Водночас ще один депутат зазначив, що особисто він приходити не планує.

“Чесно кажучи, не планую бути на фракції. Бо там будуть специфічні питання по бюджету. А у мене тут майже немає питань”, – розповів один з нардепів.

Інший додав: "Я не бачу смислу в цій зустрічі. Нам розкажуть про важливість прийняття бюджету. Це і так зрозуміло. Але голосів нема".