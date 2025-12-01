Фракція “Слуга народу” сьогодні проведе засідання з урядом щодо ухвалення бюджету на 2026 рік. Початок заплановано на 19:00, участь від уряду братимуть прем’єрка Юлія Свириденко та міністр фінансів Сергій Марченко.
Про це LB повідомили джерела у фракції “Слуга народу”. Засідання відбуватиметься офлайн.
“Ні, це не онлайн. Я думаю, що зустріч триватиме довго, бо у людей накопичилося багато питань”, – повідомив один з депутатів.
Водночас ще один депутат зазначив, що особисто він приходити не планує.
“Чесно кажучи, не планую бути на фракції. Бо там будуть специфічні питання по бюджету. А у мене тут майже немає питань”, – розповів один з нардепів.
Інший додав: "Я не бачу смислу в цій зустрічі. Нам розкажуть про важливість прийняття бюджету. Це і так зрозуміло. Але голосів нема".
- Минулого тижня президент Володимир Зеленський сказав, що очікує від уряду і Верховної Ради спільної роботи для ухвалення бюджету-2026. За даними нардепа Ярослава Железняка, з голосуванням за кошторис у другому читанні можуть виникнути складнощі, оскільки деякі депутати мають намір вимагати відставки Кабміну на тлі корупційного скандалу.