Про американський “мирний план” та його пункти
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Київ. Скасована прем’єра
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Політика

У Києві вийдуть на маршрути 85 сучасних автобусів та 8 трамваїв, частина вже працює - Кличко

Нові автобуси та трамваї оснащені пандусами, камерами відеоспостереження, системами кондиціонуванням та опалення.

У Києві вийдуть на маршрути 85 сучасних автобусів та 8 трамваїв, частина вже працює - Кличко
Нові автобуси для Києва
Фото: телеграм Віталія Кличка

В рамках угоди з Європейським інвестиційним банком за Проєктом «Міський громадський транспорт України» Київ отримає 85 сучасних автобусів. 20 з них вже вийшли на маршрути міста. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.  

«Столиця продовжує оновлення рухомого складу громадського транспорту. Навіть у такі складні часи місто дбає про комфорт мешканців. До Києва  прибула друга партія — ще 20 нових автобусів від турецької компанії «Anadolu Isuzu». Вони вже вийшли на маршрути: №20, 25, 31,  111, 112 та № 114.  У рамках угоди за Проєктом «Міський громадський транспорт України» між Україною та Європейським інвестиційним банком найближчим часом місто отримає загалом 85 таких автобусів (40 вже надійшли)», - повідомив Віталій Кличко.

Крім того, мер Києва повідомив, що до кінця року столиця отримає 8 сучасних трамваїв, два з них сьогодні вийшли на маршрути.  

«2 нових трамвая вже курсують на маршруті № 27, що сполучає Дарницький, Дніпровський та Деснянський райони столиці. Ще 2 проходять у депо підготовку і технічну перевірку перед виходом на лінію. Трамваї поставило ТОВ «ТАТРА-ЮГ» у рамках договорів із КП «Київпастранс». Їх придбали за кошти міста. До кінця цього року Київ загалом отримає 8 сучасних трамваїв», - повідомив Віталій Кличко. 

Він зазначив, що нові автобуси та трамваї оснащені пандусами, камерами відеоспостереження, системами кондиціонуванням та опалення.

«Нові трамваї та автобуси мають 100% низьку підлогу, оснащені внутрішніми та зовнішніми камерами відеоспостереження, системою кондиціонування та опалення. У салоні встановлені енергоощадне LED освітлення. Для маломобільних груп населення є пандус, інформаційне табло, система оповіщення зупинок», - зазначив Віталій Кличко.
