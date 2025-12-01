Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Зеленський сказав, від чого залежить вибір нового голови його Офісу

Президент проведе консультації після повернення. 

Зеленський сказав, від чого залежить вибір нового голови його Офісу
Володимир Зеленський провів розмову з Андрієм Бабішем
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Президент Володимир Зеленський поки не буде озвучувати імен кандидатів на посаду голови свого Офісу. Він хоче провести додаткові консультації – після того, як повернеться до України.

Так глава держави відповів на пресконференції у Франції на запитання журналістів про те, хто очолить Офіс президента. Зеленський додав, що вибір ще не зробив, але є достойні люди.

"Мій вибір залежить, чесно вам скажу, від деяких речей. Напрямок менджменту і фокусуємось більше на дипломатії або інші напрямки, які дуже важливі", – сказав він. 

  • Минулої п’ятниці Володимир Зеленський звільнив багаторічного голову свого Офісу, Андрія Єрмака. Єрмак керував офісом з 2021 року, після звільнення глави першої адміністрації Зеленського – Андрія Богдана.
  • Звільнення відбулося в день проведення в Єрмака обшуків НАБУ і САП. За даними нардепа Ярослава Железняка, він може фігурувати на плівках Міндіча.
  • Статусу підозрюваного Єрмак не має. З закликом відправити його в відставку нардепи, зокрема і фракції "Слуга народу", виступали від початку корупційного скандалу.
  • В ЗМІ називали різні прізвища ймовірних кандидатів на посаду голови Офісу президента. Зокрема, Павла Паліси – військового і заступника голови ОП.
