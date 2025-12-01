Зеленський сказав, від чого залежить вибір нового голови його Офісу

Президент Володимир Зеленський поки не буде озвучувати імен кандидатів на посаду голови свого Офісу. Він хоче провести додаткові консультації – після того, як повернеться до України.

Так глава держави відповів на пресконференції у Франції на запитання журналістів про те, хто очолить Офіс президента. Зеленський додав, що вибір ще не зробив, але є достойні люди.

"Мій вибір залежить, чесно вам скажу, від деяких речей. Напрямок менджменту і фокусуємось більше на дипломатії або інші напрямки, які дуже важливі", – сказав він.