Зеленський сказав, від чого залежить вибір нового голови його Офісу

Президент Володимир Зеленський поки не буде озвучувати імен кандидатів на посаду голови свого Офісу. Він хоче провести додаткові консультації – після того, як повернеться до України.
Так глава держави відповів на пресконференції у Франції на запитання журналістів про те, хто очолить Офіс президента. Зеленський додав, що вибір ще не зробив, але є достойні люди.
"Мій вибір залежить, чесно вам скажу, від деяких речей. Напрямок менджменту і фокусуємось більше на дипломатії або інші напрямки, які дуже важливі", – сказав він.
- Минулої п’ятниці Володимир Зеленський звільнив багаторічного голову свого Офісу, Андрія Єрмака. Єрмак керував офісом з 2021 року, після звільнення глави першої адміністрації Зеленського – Андрія Богдана.
- Звільнення відбулося в день проведення в Єрмака обшуків НАБУ і САП. За даними нардепа Ярослава Железняка, він може фігурувати на плівках Міндіча.
- Статусу підозрюваного Єрмак не має. З закликом відправити його в відставку нардепи, зокрема і фракції "Слуга народу", виступали від початку корупційного скандалу.
- В ЗМІ називали різні прізвища ймовірних кандидатів на посаду голови Офісу президента. Зокрема, Павла Паліси – військового і заступника голови ОП.