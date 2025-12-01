Президент США Дональд Трамп запросив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу відвідати Білий дім "найближчим часом".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на канцелярію Нетаньягу.

Цей візит до Білого дому стане п'ятим для прем'єр-міністра Ізраїлю з моменту повернення Трампа на посаду в січні.

Перед тим Трамп заявив, що дуже важливо, щоб Ізраїль підтримував “міцний та справжній діалог” із Сирією.

“Сирія та Ізраїль матимуть довгі та процвітаючі стосунки”, – сказав Трамп.