ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Київ. Скасована прем’єра
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Про американський “мирний план” та його пункти
ГоловнаПолітика

Трамп запросив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до Білого дому

Візит може відбутись "найближчим часом".

Трамп та Нетаньягу, архівне фото
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп запросив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу відвідати Білий дім "найближчим часом".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на канцелярію Нетаньягу.

Цей візит до Білого дому стане п'ятим для прем'єр-міністра Ізраїлю з моменту повернення Трампа на посаду в січні. 

Перед тим Трамп заявив, що дуже важливо, щоб Ізраїль підтримував “міцний та справжній діалог” із Сирією. 

“Сирія та Ізраїль матимуть довгі та процвітаючі стосунки”, – сказав Трамп.

  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подав прохання про помилування за обвинуваченнями у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою.

  • Нетаньягу загрожує ув’язнення у справі про корупцію. Очільнику ізраїльського уряду висунуто низку обвинувачень у шахрайстві, зловживанні довірою та отриманні неправомірних вигод.
