Кривонос відповів, коли будуть наступні "плівки" по справі "Мідас": детективи концентруються на результаті, а не на кіно

Слідство по справі “Мідас” зараз перейшло в стадію фінансового розслідування. Про це директор НАБУ Семен Кривонос повідомив на організованому LB та EFI Group заході.

Він підкреслив, що слідство не концентрується на публікації плівок з розмовами фігурантів. Плівки публікують лише на етапі розсекречування негласних слідчих дій.

“Ми не знімаємо серіал, ми розслідуємо злочини. Перейшли в стадію фінансового розслідування”, – сказав керівник антикорупційного органу.

Кривонос додав, що детективи зараз концентруються на результаті, а не на кіно.

Операція Мідас

10 листопада НАБУ і САП заявили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетиці і в оборонці. Енергетична частина стосується схеми відкатів у 10-15 % з кожного контрагента. Тобто всі постачальники послуг і товарів для "Енергоатому" були змушені платити цей відсоток від суми контракту, інакше їм погрожували не платити і позбавити їх статусу постачальника. Оборонну частину офіційно не публікували, але, за даними ЗМІ, Тимур Міндіч тиснув на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова.

В справі підозри отримали семеро людей: бізнесмен, за даними журналістів, це Тимур Міндіч, ексрадник Германа Галущенка часів очолення ним міністерства енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту "Енергоатому" Дмитро Басов та четверо працівників бекофісу, які легалізовували кошти.

Також підозру отримав Олексій Чернишов – колишній віцепрем'єр. Він, за даними НАБУ, також отримував неправомірну вигоду з цих коштів.

За даними медіа, у розмовах фігурантів згадували й інших членів уряду: Германа Галущенка і Світлану Гринчук, а також Рустема Умєрова. Умєров і Галущенко вже ходили на допити.