Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Директор НАБУ про виїзд Міндіча: функції перекриття кордону в нас немає

Бюро може лише попросити прикордонників проінформувати його в разі перетину кордону конкретною людиною, але є ризик витоку інформації цій людині. 

Директор НАБУ про виїзд Міндіча: функції перекриття кордону в нас немає
Семен Кривонос
Фото: novynarnia.com

Директор НАБУ Семен Кривонос заперечив тезу про те, що в 90 % підозру оголошували в день проведення обшуків. Він зазначив, що слідчих дій проводять тисячі, і навіть він сам не рахував, який відсоток підозр.

Про це Кривонос розповів на організованому LB заході в межах проєкту "Нова країна". Директор Бюро додав, що НАБУ проводить велику кількість обшуків щодня, а підозр у рази менше. 

“Обшук – звичайна слідча дія, яка проводиться НАБУ. Я навіть не знаю, в скількох відсотках ми підозру вручаємо”, – прокоментував він.

Кривонос підтвердив, що знав про план провести обшуки в на той момент голови Офісу президента Андрія Єрмака. Коментуючи, чи буде оголошена підозра Андрію Єрмаку, Кривонос сказав: “Я не анонсую підозри”.

Він також відповів, чому підозрюваному по корупційній справі Тимуру Міндічу не перекрили кордон для виїзду. Міндіч, як відомо, виїхав за кордон у ніч до проведення в нього обшуків.

“В нас функції перекривати кордон не має. І навіть у керівника прикордонної служби процесуально”, – сказав він. 

Заборонити виїзд може тільки ухвала про обрання запобіжного заходу. Кривонос пояснив, що єдиний можливий варіант – це просити ДПС повідомити Бюро про перетин кордону конкретною людиною. 

“Є інформування прикордонної служби. Ми говоримо: якщо ця особа буде перетинати кордон, будь ласка, проінформуйте. Але це величезний ризик витоку інформації”, – пояснив очільник Національного антикорбюро.

Тому це рідко застосовують.
