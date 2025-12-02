Директор НАБУ про виїзд Міндіча: функції перекриття кордону в нас немає

Бюро може лише попросити прикордонників проінформувати його в разі перетину кордону конкретною людиною, але є ризик витоку інформації цій людині.

Директор НАБУ Семен Кривонос заперечив тезу про те, що в 90 % підозру оголошували в день проведення обшуків. Він зазначив, що слідчих дій проводять тисячі, і навіть він сам не рахував, який відсоток підозр.

Про це Кривонос розповів на організованому LB заході в межах проєкту "Нова країна". Директор Бюро додав, що НАБУ проводить велику кількість обшуків щодня, а підозр у рази менше.

“Обшук – звичайна слідча дія, яка проводиться НАБУ. Я навіть не знаю, в скількох відсотках ми підозру вручаємо”, – прокоментував він.

Кривонос підтвердив, що знав про план провести обшуки в на той момент голови Офісу президента Андрія Єрмака. Коментуючи, чи буде оголошена підозра Андрію Єрмаку, Кривонос сказав: “Я не анонсую підозри”.

Він також відповів, чому підозрюваному по корупційній справі Тимуру Міндічу не перекрили кордон для виїзду. Міндіч, як відомо, виїхав за кордон у ніч до проведення в нього обшуків.

“В нас функції перекривати кордон не має. І навіть у керівника прикордонної служби процесуально”, – сказав він.

Заборонити виїзд може тільки ухвала про обрання запобіжного заходу. Кривонос пояснив, що єдиний можливий варіант – це просити ДПС повідомити Бюро про перетин кордону конкретною людиною.

“Є інформування прикордонної служби. Ми говоримо: якщо ця особа буде перетинати кордон, будь ласка, проінформуйте. Але це величезний ризик витоку інформації”, – пояснив очільник Національного антикорбюро.

Тому це рідко застосовують.