Джерела: НАБУ проводить слідчі дії в Андрія Єрмака

Близько 10 співробітників НАБУ і САП прийшли до урядового кварталу.

НАБУ вранці 28 листопада проводить слідчі дії в голови Офісу президента Андрія Єрмака. Ці дані повідомила УП з посиланням на своїх співрозмовників. Джерела LB у Бюро також підтвердили інформацію.

Обшуки проходять в урядовому кварталі. Кореспондент УП з місця події повідомив, що на його територію зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

Андрій Єрмак не є підозрюваним у кримінальних провадженнях – відповідну інформацію поки не поширював жоден слідчий орган. Однак, за даними ЗМІ і нардепа Ярослава Железняка, він може фігурувати на так званих плівках Міндіча під кодовим ім'ям Алі-Баба.

Доповнення. О 9:00 НАБУ офіційно підтвердило проведення обшуків у голови Офісу президента.

"Слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування", – повідомили в Бюро.

Фото: УП НАБУ і САП прийшло в урядовий квартал

На зустрічі з президентом у фракції "Слуга народу" про те, хто такий Алі-Баба, депутати спитати не наважилися.