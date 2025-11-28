Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Джерела: НАБУ проводить слідчі дії в Андрія Єрмака

Близько 10 співробітників НАБУ і САП прийшли до урядового кварталу. 

Джерела: НАБУ проводить слідчі дії в Андрія Єрмака
Андрій Єрмак
Фото: Офіс президента

НАБУ вранці 28 листопада проводить слідчі дії в голови Офісу президента Андрія Єрмака. Ці дані повідомила УП з посиланням на своїх співрозмовників. Джерела LB у Бюро також підтвердили інформацію. 

Обшуки проходять в урядовому кварталі. Кореспондент УП з місця події повідомив, що на його територію зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП. 

Андрій Єрмак не є підозрюваним у кримінальних провадженнях – відповідну інформацію поки не поширював жоден слідчий орган. Однак, за даними ЗМІ і нардепа Ярослава Железняка, він може фігурувати на так званих плівках Міндіча під кодовим ім'ям Алі-Баба. 

Доповнення. О 9:00 НАБУ офіційно підтвердило проведення обшуків у голови Офісу президента. 

"Слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування", – повідомили в Бюро.

НАБУ і САП прийшло в урядовий квартал
Фото: УП
НАБУ і САП прийшло в урядовий квартал

На зустрічі з президентом у фракції "Слуга народу" про те, хто такий Алі-Баба, депутати спитати не наважилися. 
﻿
