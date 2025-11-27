На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Нардеп Юрчишин звернувся до правоохоронців та омбудсмена із запитом щодо досьє на журналістів у справі Міндіча

У підозрюваних в ході операції “Мідас” були знайдені досьє 10 журналістів.

Нардеп Юрчишин звернувся до правоохоронців та омбудсмена із запитом щодо досьє на журналістів у справі Міндіча
Ярослав Юрчишин
Фото: goloszmin.org

Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин відреагував на досьє журналістів у справі Міндіча.

“Я направив депутатські звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, Нацполіції, Офісу Генпрокурора та ДБР. Прошу перевірити інформацію про незаконне збирання та поширення інформації про журналістів та вжити законних заходів, якщо протидії”, - написав Юрчишин.

Він зазначив, що у підозрюваних в ході операції “Мідас” були знайдені досьє 10 журналістів з позначками "для службового користування без права на розповсюдження". 

Нардеп вважає, що наявність таких "папок" може свідчити про неправомірні дії службових осіб, зокрема порушення закону "Про захист персональних даних". Також це містить ознаки правопорушень, передбачених статтями 182, 361–364 Кримінального кодексу.
