Владислав Власюк: у листопаді експорт російської нафти скоротився на 15-20%

Уповноважений президента з питань санкційної політики повідомив про просідання капіталізації «Лукойла» і «Роснефти».

Владислав Власюк: у листопаді експорт російської нафти скоротився на 15-20%
Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк
Фото: Макс Требухов

У листопаді порівняно із жовтнем експорт російської нафти скоротився на 15-20%.

Про це на брифінгу перед початком Санкційного саміту повідомив Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, передає Укрінформ.

«Ми бачимо просідання капіталізації «Лукойла» і «Роснефти», це прекрасно. Ми бачимо скорочення експорту російської нафти на 15-20% в листопаді порівняно з попереднім місяцем», – зазначив Власюк.

За його словами, це – прямий ефект санкцій проти «Лукойла» і «Роснефти», які запровадили США, а також економічних обмежень інших країн.

«Разом з тим, ми не впевнені, що ця історія закрита повністю. Тому ми пропонуємо і будемо працювати з партнерами - якщо ви берете «Роснефть», «Лукойл», 30 дочірніх компаній, то давайте знаходити й інші дочірні компанії. Давайте знаходити операторів», – закликав Власюк, додавши, що необхідно також запроваджувати санкції стосовно усіх провідних нафтових компаній країни-агресора.

  • Нещодавно американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому.
  • Минулого тижня постійний представник Сполучених Штатів в ООН Майк Волтц під час виступу у Раді безпеки заявив, що відмова Росії припинити вогонь в Україні може призвести до запровадження проти Москви додаткових санкцій. Крім того, у разі ігнорування Кремлем закликів до зупинки бойових дій Вашингтон готовий і надалі надавати зброю для оборони України.
