Уповноважений президента з питань санкційної політики повідомив про просідання капіталізації «Лукойла» і «Роснефти».

У листопаді порівняно із жовтнем експорт російської нафти скоротився на 15-20%.

Про це на брифінгу перед початком Санкційного саміту повідомив Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, передає Укрінформ.

«Ми бачимо просідання капіталізації «Лукойла» і «Роснефти», це прекрасно. Ми бачимо скорочення експорту російської нафти на 15-20% в листопаді порівняно з попереднім місяцем», – зазначив Власюк.

За його словами, це – прямий ефект санкцій проти «Лукойла» і «Роснефти», які запровадили США, а також економічних обмежень інших країн.

«Разом з тим, ми не впевнені, що ця історія закрита повністю. Тому ми пропонуємо і будемо працювати з партнерами - якщо ви берете «Роснефть», «Лукойл», 30 дочірніх компаній, то давайте знаходити й інші дочірні компанії. Давайте знаходити операторів», – закликав Власюк, додавши, що необхідно також запроваджувати санкції стосовно усіх провідних нафтових компаній країни-агресора.