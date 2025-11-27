«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
У Великій Британії вироблятимуть дрони-перехоплювачі Octopus і передаватимуть їх Україні

Україна і Великобританія підписали ліцензійну угоду.

У Великій Британії вироблятимуть дрони-перехоплювачі Octopus і передаватимуть їх Україні
Володимри Зеленський і Кір Стармер
Фото: скриншот відео

Делегації міністерства оборони України та Великої Британії підписали ліцензійну угоду на українські дрони-перехоплювачі Octopus.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль. 

"Це історичний прецедент і наступний важливий крок, що дозволить виробляти у Великій Британії українські перехоплювачі, які довели свою ефективність у боротьбі з "шахедами", – зазначив очільник оборонного відомства. 

Планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту неба.

"Дякую британським партнерам за співпрацю, довіру та внесок у зміцнення нашої ППО", – додав Шмигаль. 
