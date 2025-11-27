Делегації міністерства оборони України та Великої Британії підписали ліцензійну угоду на українські дрони-перехоплювачі Octopus.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Це історичний прецедент і наступний важливий крок, що дозволить виробляти у Великій Британії українські перехоплювачі, які довели свою ефективність у боротьбі з "шахедами", – зазначив очільник оборонного відомства.

Планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту неба.

"Дякую британським партнерам за співпрацю, довіру та внесок у зміцнення нашої ППО", – додав Шмигаль.