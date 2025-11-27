Делегації міністерства оборони України та Великої Британії підписали ліцензійну угоду на українські дрони-перехоплювачі Octopus.
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
"Це історичний прецедент і наступний важливий крок, що дозволить виробляти у Великій Британії українські перехоплювачі, які довели свою ефективність у боротьбі з "шахедами", – зазначив очільник оборонного відомства.
Планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту неба.
"Дякую британським партнерам за співпрацю, довіру та внесок у зміцнення нашої ППО", – додав Шмигаль.
- Octopus— українська технологія перехоплення "шахедів", розроблена Збройними силами й підтверджена у бою. Працює вночі, під глушінням і на низьких висотах.
- У листопаді стало відомо, що Україна запустила дрон-перехоплювач у серійне виробництво, а технологію передали трьом першим виробникам, ще 11 готують виробничі лінії.
- А у жовтні Зеленський анонсував виробництво цього дрону в Україні.