Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Київ. Скасована прем’єра
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаПолітика

Єрмак підтвердив, що міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл відвідає Київ

Деніел Дрісколл має прибути до Києва цього тижня.

Єрмак підтвердив, що міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл відвідає Київ
зустріч Володимира Зеленського і міністра Сухопутних військ США Деніела Дрісколла
Фото: ОПУ

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл відвідає Київ. 

“Як і визначено президентом Трампом, уже цього тижня очікуємо пана міністра Сухопутних військ у Києві, і готові продовжити працювати максимально швидко, щоб фіналізувати кроки, необхідні для закінчення кровопролиття”, - написав Єрмак. 

Він додав, що у Женеві була зроблена хороша основа для перемовин і Володимир Зеленський та вся команда в Києві повністю налаштовані на подальшу роботу. 

“Україна ніколи не була й не буде перепоною для миру. Ми вдячні Сполученим Штатам за всю підтримку. Зустріч президентів буде підготовлена з нашого боку ґрунтовно й оперативно”, - запевнив Андрій Єрмак.

Що відомо про “мирний план”

  • Дональд Трамп відправляє Віткоффа на переговори в Росію, натомість міністр Сухопутних військ Ден Дрісколл зустрінеться з українською стороною.

  • За даними ABC та CBS News, українська влада погодилася на оновлені мирні пропозиції, напрацьовані зі США. Американський співрозмовник ABC News сказав, що «українці погодилися на мирну угоду». Він додав, що є деякі «дрібні деталі», які треба врегулювати, але згода уже є.

  • Спочатку «мирний план» Штатів складався з 28 пунктів, чимало з яких не влаштовували Київ, оскільки працювали на користь Росії.

  • 23 листопада у Швейцарії відбулися перемовини між українською і американською делегаціями. Крім того, європейські лідери один за одним мали розмови з Дональдом Трампом.

  • Під час перемовин Україна і США заявляли журналістам, що є прогрес у питанні врахування українських інтересів.

  • Вранці 24 листопада на сайті ОП опублікували спільну заяву, в якій зазначили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Остаточні рішення про рамковий документ ухвалюватимуть президенти США і України.

  • CBS повідомило, що українська і американська делегації обговорювали можливість візиту Зеленського до США. 

  • Член української делегації Сергій Кислиця розповів, що план скоротили з 28 до 19 пунктів, більшість українських інтересів врахували.
