Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл відвідає Київ.

“Як і визначено президентом Трампом, уже цього тижня очікуємо пана міністра Сухопутних військ у Києві, і готові продовжити працювати максимально швидко, щоб фіналізувати кроки, необхідні для закінчення кровопролиття”, - написав Єрмак.

Він додав, що у Женеві була зроблена хороша основа для перемовин і Володимир Зеленський та вся команда в Києві повністю налаштовані на подальшу роботу.

“Україна ніколи не була й не буде перепоною для миру. Ми вдячні Сполученим Штатам за всю підтримку. Зустріч президентів буде підготовлена з нашого боку ґрунтовно й оперативно”, - запевнив Андрій Єрмак.

Що відомо про “мирний план”