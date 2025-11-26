Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл відвідає Київ.
“Як і визначено президентом Трампом, уже цього тижня очікуємо пана міністра Сухопутних військ у Києві, і готові продовжити працювати максимально швидко, щоб фіналізувати кроки, необхідні для закінчення кровопролиття”, - написав Єрмак.
Він додав, що у Женеві була зроблена хороша основа для перемовин і Володимир Зеленський та вся команда в Києві повністю налаштовані на подальшу роботу.
“Україна ніколи не була й не буде перепоною для миру. Ми вдячні Сполученим Штатам за всю підтримку. Зустріч президентів буде підготовлена з нашого боку ґрунтовно й оперативно”, - запевнив Андрій Єрмак.
Що відомо про “мирний план”
-
Дональд Трамп відправляє Віткоффа на переговори в Росію, натомість міністр Сухопутних військ Ден Дрісколл зустрінеться з українською стороною.
-
За даними ABC та CBS News, українська влада погодилася на оновлені мирні пропозиції, напрацьовані зі США. Американський співрозмовник ABC News сказав, що «українці погодилися на мирну угоду». Він додав, що є деякі «дрібні деталі», які треба врегулювати, але згода уже є.
-
Спочатку «мирний план» Штатів складався з 28 пунктів, чимало з яких не влаштовували Київ, оскільки працювали на користь Росії.
-
23 листопада у Швейцарії відбулися перемовини між українською і американською делегаціями. Крім того, європейські лідери один за одним мали розмови з Дональдом Трампом.
-
Під час перемовин Україна і США заявляли журналістам, що є прогрес у питанні врахування українських інтересів.
-
Вранці 24 листопада на сайті ОП опублікували спільну заяву, в якій зазначили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Остаточні рішення про рамковий документ ухвалюватимуть президенти США і України.
-
CBS повідомило, що українська і американська делегації обговорювали можливість візиту Зеленського до США.
-
Член української делегації Сергій Кислиця розповів, що план скоротили з 28 до 19 пунктів, більшість українських інтересів врахували.