Джерела видання кажуть, що така взаємодія адміністрації Трампа з Білоруссю є частиною довгострокової стратегії виведення Мінська з геополітичної орбіти Москви.

Адміністрація Дональда Трампа та Білорусь обговорюють можливе швидке звільнення Мінськом щонайменше 100 політичних в’язнів, пише Reuters із посиланням на три джерела.

Попри те що авторитарна держава звільнила десятки затриманих у кілька хвиль із моменту, коли Трамп обійняв посаду президента у січні, американські чиновники прагнуть домогтися звільнення понад 100 в’язнів в рамках однієї угоди, сказали джерела останніми днями, просячи про анонімність через чутливість дипломатичних переговорів.

Під час найбільшого на сьогодні звільнення в’язнів Білорусь відпустила 52 людини у вересні. Західні правозахисні організації заявляють, що уряд білоруського президента Олександра Лукашенка утримує понад 1 000 політичних в’язнів, серед яких колишні кандидати в президенти та лауреати Нобелівської премії.

Незрозуміло, яких саме в’язнів можуть звільнити та коли саме це станеться. Білий дім відмовився коментувати, а посольство Білорусі у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар.

Прагнення адміністрації Трампа забезпечити найбільше звільнення в’язнів є частиною її суперечливої кампанії щодо потепління відносин з авторитарною державою в обмін на перспективи пом’якшення санкцій.

Деякі американські посадовці казали Reuters, що взаємодія адміністрації Трампа з Білоруссю є частиною довгострокової ширшої стратегії «витягнути Мінськ з орбіти Москви», хоча б частково.

Навіть незначне зміщення в бік Заходу було б стратегічною перемогою, зважаючи на те, що Білорусь давно є постійним подразником для НАТО і відданим союзником Росії.

Більшість європейських країн тримають Мінськ на відстані через його тісні зв’язки з Росією та поганий стан прав людини. Минулого місяця ЄС посилив санкції проти Білорусі.

Серед ключових американських учасників переговорів — Джон Коул, якого Трамп призначив спеціальним посланцем до Білорусі на початку цього місяця, сказали джерела.

Останніми місяцями Трамп і його емісари особисто спілкувалися з Лукашенком, а Міністерство фінансів США почало знімати деякі санкції, пов’язані з Білоруссю.

Лукашенко звільняв в’язнів різних національностей у відповідь на ці кроки, зокрема помилувавши 31 українця минулими вихідними, яких утримували за різними кримінальними звинуваченнями.