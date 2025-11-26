«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Політика

Reuters: США обговорюють з режимом Лукашенка звільнення близько 100 політв’язнів у Білорусі

Джерела видання кажуть, що така взаємодія адміністрації Трампа з Білоруссю є частиною довгострокової стратегії виведення Мінська з геополітичної орбіти Москви.

Reuters: США обговорюють з режимом Лукашенка звільнення близько 100 політв’язнів у Білорусі

Адміністрація Дональда Трампа та Білорусь обговорюють можливе швидке звільнення Мінськом щонайменше 100 політичних в’язнів, пише Reuters із посиланням на три джерела.

Попри те що авторитарна держава звільнила десятки затриманих у кілька хвиль із моменту, коли Трамп обійняв посаду президента у січні, американські чиновники прагнуть домогтися звільнення понад 100 в’язнів в рамках однієї угоди, сказали джерела останніми днями, просячи про анонімність через чутливість дипломатичних переговорів.

Під час найбільшого на сьогодні звільнення в’язнів Білорусь відпустила 52 людини у вересні. Західні правозахисні організації заявляють, що уряд білоруського президента Олександра Лукашенка утримує понад 1 000 політичних в’язнів, серед яких колишні кандидати в президенти та лауреати Нобелівської премії.

Незрозуміло, яких саме в’язнів можуть звільнити та коли саме це станеться. Білий дім відмовився коментувати, а посольство Білорусі у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар.

Прагнення адміністрації Трампа забезпечити найбільше звільнення в’язнів є частиною її суперечливої кампанії щодо потепління відносин з авторитарною державою в обмін на перспективи пом’якшення санкцій.

Деякі американські посадовці казали Reuters, що взаємодія адміністрації Трампа з Білоруссю є частиною довгострокової ширшої стратегії «витягнути Мінськ з орбіти Москви», хоча б частково.

Навіть незначне зміщення в бік Заходу було б стратегічною перемогою, зважаючи на те, що Білорусь давно є постійним подразником для НАТО і відданим союзником Росії.

Більшість європейських країн тримають Мінськ на відстані через його тісні зв’язки з Росією та поганий стан прав людини. Минулого місяця ЄС посилив санкції проти Білорусі.

Серед ключових американських учасників переговорів — Джон Коул, якого Трамп призначив спеціальним посланцем до Білорусі на початку цього місяця, сказали джерела.

Останніми місяцями Трамп і його емісари особисто спілкувалися з Лукашенком, а Міністерство фінансів США почало знімати деякі санкції, пов’язані з Білоруссю.

Лукашенко звільняв в’язнів різних національностей у відповідь на ці кроки, зокрема помилувавши 31 українця минулими вихідними, яких утримували за різними кримінальними звинуваченнями.
