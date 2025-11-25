Зеленський зустрівся зі спецпредставницею Канади з питань відбудови України

«Розраховуємо на залученість канадського бізнесу, канадських інвестицій у масштабні проєкти реконструкції», - додав Зеленський.

За словами глави держави , говорили про відбудову України, допомогу в енергетиці та відновленні інфраструктури.

Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальною представницею Канади з питань відбудови України Христею Фріланд .

Говорили про енергетику і відбудову нашої держави.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies