Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Київ. Скасована прем’єра
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський зустрівся зі спецпредставницею Канади з питань відбудови України

Говорили про енергетику і відбудову нашої держави.

Зеленський зустрівся зі спецпредставницею Канади з питань відбудови України
спеціальна представниця Канади з питань відбудови України Христя Фріланд
Фото: скриншот відео

Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальною представницею Канади з питань відбудови України Христею Фріланд.

За словами глави держави, говорили про відбудову України, допомогу в енергетиці та відновленні інфраструктури. 

«Розраховуємо на залученість канадського бізнесу, канадських інвестицій у масштабні проєкти реконструкції», - додав Зеленський.
