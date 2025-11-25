Зеленський зустрівся зі спецпредставницею Канади з питань відбудови України

Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальною представницею Канади з питань відбудови України Христею Фріланд.
За словами глави держави, говорили про відбудову України, допомогу в енергетиці та відновленні інфраструктури.
«Розраховуємо на залученість канадського бізнесу, канадських інвестицій у масштабні проєкти реконструкції», - додав Зеленський.
- У вересні цього року стало відомо, що міністерка транспорту і внутрішньої торгівлі Канади Фріланд залишає посаду в уряді, щоб зосередитися на представницькій роботі у відносинах з Україною.