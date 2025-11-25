​Суспільне: зустріч Трампа та Зеленського наразі не запланована

У Білому домі на цей момент не планують зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на високопосадовця у Білому домі, який говорив на умовах анонімності.

Водночас керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що президент України готовий зустрітись з американським колегою для фіналізації договору для завершення війни Росії проти України "якнайшвидше".

Зокрема, Андрій Єрмак повідомляв про можливу зустріч у День подяки в США, який святкуватимуть 27 листопада.

Раніше, 24 листопада, речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що зустріч президентами США та України поки не планується, хоч "все може швидко змінитися".

Що відомо про “мирний план”