​Суспільне: зустріч Трампа та Зеленського наразі не запланована

У Білому домі на цей момент не планують зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на високопосадовця у Білому домі, який говорив на умовах анонімності.
Водночас керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що президент України готовий зустрітись з американським колегою для фіналізації договору для завершення війни Росії проти України "якнайшвидше".
Зокрема, Андрій Єрмак повідомляв про можливу зустріч у День подяки в США, який святкуватимуть 27 листопада.
Раніше, 24 листопада, речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що зустріч президентами США та України поки не планується, хоч "все може швидко змінитися".
Що відомо про “мирний план”
-
За даними ABC та CBS News, українська влада погодилася на оновлені мирні пропозиції, напрацьовані зі США. Американський співрозмовник ABC News сказав, що «українці погодилися на мирну угоду». Він додав, що є деякі «дрібні деталі», які треба врегулювати, але згода уже є.
-
Спочатку «мирний план» Штатів складався з 28 пунктів, чимало з яких не влаштовували Київ, оскільки працювали на користь Росії.
-
23 листопада у Швейцарії відбулися перемовини між українською і американською делегаціями. Крім того, європейські лідери один за одним мали розмови з Дональдом Трампом.
-
Під час перемовин Україна і США заявляли журналістам, що є прогрес у питанні врахування українських інтересів.
-
Вранці 24 листопада на сайті ОП опублікували спільну заяву, в якій зазначили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Остаточні рішення про рамковий документ ухвалюватимуть президенти США і України.
-
CBS повідомило, що українська і американська делегації обговорювали можливість візиту Зеленського до США.
-
Член української делегації Сергій Кислиця розповів, що план скоротили з 28 до 19 пунктів, більшість українських інтересів врахували.