Хоч майже вся Луганська область перебуває під тимчасовою окупацією, громади формально функціонують на підконтрольній Україні території. Вимушено переміщені органи місцевого самоврядування зберігають свої повноваження, ухвалюють управлінські рішення і формують бюджети. План видатків на 2025 рік окупованих громад Луганщини становить майже 2,4 млрд грн. Найбільші бюджети в Лисичанської, Сєвєродонецької та Рубіжанської міських громад.

Найбільшою статтею видатків окупованих громад Луганської області за перше півріччя 2025-го є «Міжбюджетні трансферти» — 559 млн грн (36,7 %). Ця стаття передбачає субвенцію з місцевого бюджету державному на підтримку Сил оборони. Найбільша частка цієї статті у структурі бюджету Станично-Луганської селищної громади — 70 %, у Міловській селищній і Нижньотеплівській сільській громадах — по 60 %.

Другою за розміром статтею видатків є «Освіта» — 25 %, що охоплює заробітну плату та доплати педагогічним працівникам, витрати на обладнання й інвентар, видатки на відрядження. На фінансування органів місцевої влади та місцевого самоврядування (загальнодержавні функції) громади Луганської області витрачають майже 20 % бюджету. Найбільша частка цієї статті в структурі бюджету сільських і селищних громад. Приміром, у Лозно-Олександрівській селищній громаді видатки на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування складають 73 % бюджету (6,8 млн грн).

По 7 % у структурі бюджетів громад Луганщини становлять видатки на охорону здоров'я, соціальний захист і соціальне забезпечення. Найбільша частка витрат на охорону здоров'я у структурі Старобільської міської громади — 22 % (15,8 млн грн). У відповідь на запит ЧЕСНО військова адміністрація повідомила, що понад 12 млн грн спрямували на оплату праці медиків Старобільської багатопрофільної лікарні й центру первинної медико-санітарної допомоги. При цьому зазначили, що працівники, які залишилися на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), виплат не отримують.

Соціальний захист і соціальне забезпечення передбачає переважно видатки на підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Громади фінансують будівництво й ремонт соціального житла для переселенців, створюють гуманітарні хаби, надають адресну матеріальну допомогу окремим категоріям мешканців. Найбільша частка витрат цієї статті в бюджетах Гірської та Кремінської міських громад — по 15 %.

Ще однією статтею видатків бюджетів громад Луганщини є «Житлово-комунальне господарство» — 29,7 млн грн (майже 2 %). Найбільша частка витрат за цією статтею — в Лисичанській міській громаді. Громада виділила 16,6 млн грн на фінансову підтримку КП «Лисичанськтепломережа», ЛКСП «Лисичанськводоканал», КП «ЛЖЕК № 5». Зокрема, понад 15 млн грн становлять видатки на заробітну плату працівникам.

Держаудитслужба у своїх висновках за попередні періоди зазначає, що управління ЖКГ громади належно не контролювало витрачання бюджетних коштів підпорядкованих йому комунальних підприємств «Лисичанськтепломережа». На виплату заробітної плати з липня 2022 року по червень 2024 року витратили загалом понад 14 млн грн у рамках виконання місцевих програм.

При цьому за зазначений період встановлено відсутність повного обсягу первинної бухгалтерської та іншої документації. А це не дозволило ревізорам підтвердити обґрунтовану потребу в бюджетних асигнуваннях. Також залишається багато запитань до законності перерахувань на карткові рахунки певним особам. Адже після окупації Лисичанська підприємство вже не працювало за своїм основним напрямком діяльності (постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря).

У відповідь на запит Руху ЧЕСНО військова адміністрація відповіла, що в першому півріччі 2025 року працівники КП «Лисичанська житлово-експлуатаційна контора № 5», ЛКСП «Лисичанськводоканал» і КП «Лисичанськтепломережа» працюють дистанційно та входять до складу аварійно-відновлювальних бригад, які залучать до відновлення житлово-комунального господарства після деокупації населених пунктів громади.

«Станом на 01.07.2025 року на підприємствах працюють лише орієнтовно 5 % від штатної чисельності, які перебувають на підконтрольній Україні території. Середня заробітна плата працівників підприємств становить 37 353 грн. Працівники зазначених комунальних підприємств залучені до організації роботи та забезпечення гуманітарного штабу Лисичанською МВА у містах Дніпро, Київ, Запоріжжя, Полтава, Обухів, Звягель. Крім того, на виконання Рішення Ради оборони Луганської області від 07.03.2024 № 9 працівники залучені до будівництва та ремонту фортифікаційних споруд, рубежів оборони на території Донецької області», — зазначили в Лисичанській військовій адміністрації.

Видатки за статтею «Духовний та фізичний розвиток» становлять 1,25 % в загальній структурі бюджетів громад Луганщини (19 млн грн). Найбільші витрати за цією статтею в Сєвєродонецькій міській громаді — 5 млн грн. Видатки охоплюють забезпечення діяльності бібліотек, музеїв, виставок, будинків культури, центрів дозвілля, проведення спортивних заходів тощо. Найменші статті видатків «Економічна діяльність» і «Громадський порядок, безпека та судова влада» — 0,33 % та 0,45 % відповідно.

Основою формування бюджетів громад Луганщини є трансферти з державного бюджету, які становлять понад 86 % надходжень. Другою за величиною статтею надходжень до бюджетів громад ТОТ є податкові надходження — 11,6 %. До них входять податок на доходи фізичних осіб, рентна плата за користування надрами, місцеві податки та збори.

Найбільша частка податкових надходжень у структурі бюджету Сєвєродонецької громади — 27 %. Найменшою часткою в структурі джерел наповнення бюджетів є неподаткові надходження — менше ніж 1 %. Ця стаття містить доходи від власності та підприємницької діяльності, адміністративні збори та платежі, власні надходження бюджетних установ.

Для окупованих громад бюджет стає не лише технічною процедурою, а й інструментом підтримки життєздатності громади, забезпечення мінімальних послуг для мешканців і планування відновлення після деокупації.

Водночас частина видатків припадає на статті, які важко перевірити навіть аудиторам через відсутність первинної документації, зміну роду діяльності трудових колективів. Це посилює ризики неефективного використання коштів і ставить під питання обґрунтованість окремих виплат.

Тому бюджети громад тимчасово окупованих територій слід формувати й виконувати за принципами максимальної прозорості, підзвітності й однакового підходу для всіх громад.