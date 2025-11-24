Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаЕкономікаДержава

Україна отримала 100 млн євро на підтримку ВПО

Фінансування надав Банк розвитку Ради Європи.

Україна отримала 100 млн євро на підтримку ВПО
Міністерство фінансів, ілюстративне фото
Фото: Макс Левин

Банк розвитку Ради Європи надав Україні другий транш для реалізації проєкту з підтримки внутрішньо переміщених осіб. Розмір траншу - 100 млн євро. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У 2025 році Україна повністю залучила всі 200 млн євро, передбачені цим проєктом. 

“Виділені ресурси забезпечать безперервне фінансування життєво важливих соціальних виплат для ВПО, зокрема покриття витрат на житло, харчування, медичну допомогу та освіту дітей для тих, хто був змушений залишити свої домівки через війну”, - зазначили в Мінфіні.

У міністерстві нагадали, що проєкт “Підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні” спрямований на підтримку адаптації ВПО у нових громадах. Він гарантує доступ до необхідних послуг, сприяє зміцненню місцевої економіки та зменшує соціальну напругу.

За два роки співпраці з БРРЄ Україна залучила майже 430 млн євро. Це близько 80% загального обсягу кредитних ресурсів, які Банк надає Україні.  
﻿
