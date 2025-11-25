Київ. Скасована прем’єра
У середу в Україні продовжать діяти графіки відключень світла

Обмеження торкнуться і населення, і промисловості.

відключення світла
Фото: pixabay

26 листопада в усіх регіонах України будуть застосовувати заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомило Укренерго.

У компанії нагадали, що причина запровадження обмежень — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • графіки погодинних відключень діятимуть упродовж доби обсягом від 0,5 до 2,5 черг;
  • графіки обмеження потужності - для промислових споживачів.

Після російських обстрілів 25 листопада на Одещині була пошкоджена енергетична інфраструктура, а в Києві довелося обмежити теплопостачання.
