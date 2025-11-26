На Буковині викрили підпільне виробництво тютюну

Правоохоронці викрили підпільне виробництво тютюну у Чернівецькій області. Керівнику агропідприємства повідомили про підозру.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

"Прокурори Чернівецької обласної прокуратури повідомили про підозру керівнику агропідприємства, який організував повний цикл нелегального вирощування та переробки тютюну (ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України)", – ідеться у повідомленні.

За даними слідства, чоловік використав для вирощування тютюну власні та орендовані поля у Дністровському районі.

Як зазначають в ОГП, навесні підозрюваний засіяв поля тютюном, у серпні–вересні зібрав урожай і запустив підпільну лінію виробництва: встановив 12 контейнерних сушарок, облаштував цехи для очищення, сортування, пресування та фасування листя. Готовий тютюн складував у своїх та орендованих приміщеннях.

У генпрокуратурі нагадують, що у вересні прокурори спільно з правоохоронцями викрили підпільну фабрику. Вилучили понад 25 тонн тютюнової сировини, сушарні, обладнання та спецтехніку. Орієнтовна вартість вилученого — близько 30 млн грн. На майно та контрафакт накладено арешт.