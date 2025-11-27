Податкам на цифрові платформи, зменшенню пільг на посилки - бути.

Міжнародний валютний фонд у своєму повідомленні щодо нової програми фінансування для України зазначив, що уряд взяв на себе зобов'язанння, які стосуються податкової сфери.

Йдеться про боротьбу з ухиленням від сплати податків та спробами мінімізації оподаткування, а також про розширення податкової бази.

Кабмін повинен оподаткувати доходи, отримані з цифрових платформ, закрити митні лазівки для імпорту споживчих товарів та скасувати винятки щодо обов'язкової реєстрації платників ПДВ.

На практиці це означає, що на українців майже гарантовано чекає "податок на ОЛХ" - доведеться ділитися з державою коштами, отриманими від продажу товарів на інтернет-майданчиках. Також зміниться ліміт пільг на посилки з-за кордону - мито доведеться платити частіше. Не надто хороші новини будуть і для ФОПів, для яких зміняться критерії щодо сплати ПДВ.