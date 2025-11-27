На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
ГоловнаЕкономікаДержава

МВФ: Україна зобов'язалася розширити податкову базу

Податкам на цифрові платформи, зменшенню пільг на посилки - бути.

МВФ: Україна зобов'язалася розширити податкову базу
Засідання Кабміну
Фото: Телеграм прем'єр-міністра України

Міжнародний валютний фонд у своєму повідомленні щодо нової програми фінансування для України зазначив, що уряд взяв на себе зобов'язанння, які стосуються податкової сфери.

Йдеться про боротьбу з ухиленням від сплати податків та спробами мінімізації оподаткування, а також про розширення податкової бази.

Кабмін повинен оподаткувати доходи, отримані з цифрових платформ, закрити митні лазівки для імпорту споживчих товарів та скасувати винятки щодо обов'язкової реєстрації платників ПДВ.

На практиці це означає, що на українців майже гарантовано чекає "податок на ОЛХ" - доведеться ділитися з державою коштами, отриманими від продажу товарів на інтернет-майданчиках. Також зміниться ліміт пільг на посилки з-за кордону - мито доведеться платити частіше. Не надто хороші новини будуть і для ФОПів, для яких зміняться критерії щодо сплати ПДВ.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies