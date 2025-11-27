«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ГоловнаЕкономікаБізнес

Втричі більший: Епіцентр відкриває оновлений парк Epiland у Києві Новини компаній

Площа цього парку зросла до 8 600 кв. м.

Втричі більший: Епіцентр відкриває оновлений парк Epiland у Києві

Завдяки реформату та розширеній площі в парку сімейного дозвілля Epiland з’являться перші в мережі американські гірки, вчетверо більша бенкетна зона для організації дитячих свят, а також нові VR-симулятори, ігрові автомати та інші розваги.

Оновлений Epiland відкриється 29 листопада в столичному ТРЦ Епіцентр на вулиці Полярній, 20-Д. В межах реформату площа цього парку зросла майже втричі - до 8 600 кв. м, що робить його найбільшим в мережі. 


“Рішення про розширення проєкту було прийнято на основі його показників та попиту з боку відвідувачів, що суттєво перевищив всі наші очікування. Ми побачили, що не можемо розмістити всіх бажаючих на святкування дитячих свят, що у вихідні нашим відвідувачам тісно. Тому зараз відкриваємо оновлений парк з великою кількістю нових атракціонів, які дозволять нам розширити цільову аудиторію парку та повністю забезпечити існуючий попит”, - зазначила директорка з концептуального розвитку мережі Епіцентр Вікторія Зеленська. 

Зокрема, у другій черзі парку додали механічні атракціони помірного екстриму, сімейну американську гірку, розширили асортимент віртуальної реальності, втричі збільшили кількість редемпшн та ігрових автоматів, відео-симуляторів, додали нові цікаві активності на ігровому майданчику, розширили зони автодрому та скалодрому, а з партнерською мережею реалізували тир. 

“Відтепер Epiland на Полярній - це збалансована концепція сімейного дозвілля, що включає розваги для всієї родини. Через велику популярність зони бенкетних кімнат ми збільшили її вчетверо. А щоб батькам було ще зручніше робити замовлення - реалізували окрему зону для замовлення дитячих свят. Цей відділ працює у форматі івент-агенції: організовує події під ключ і може проводити виїзні свята на дому, в школах та дитячих закладах”, - додала директорка мережі Epiland Катерина Черняк. 

Нагадаємо, що Epiland - відносно новий проєкт групи компаній Епіцентр, запущений у 2024 році. З того часу мережа сімейних парків дозвілля Epiland зросла до трьох обʼєктів в Україні. Окрім парку у Києві, у квітні цього року компанія відкрила Epiland в ТРЦ Епіцентр в Чабанах, а в жовтні - в Обухові Київської області. Зараз команда мережі працює над реалізацією ще більш амбітного проєкту у Львові, який після відкриття стане найбільшим тематичним індор-парком в Європі.
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies