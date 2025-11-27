Втричі більший: Епіцентр відкриває оновлений парк Epiland у Києві

Завдяки реформату та розширеній площі в парку сімейного дозвілля Epiland з’являться перші в мережі американські гірки, вчетверо більша бенкетна зона для організації дитячих свят, а також нові VR-симулятори, ігрові автомати та інші розваги.

Оновлений Epiland відкриється 29 листопада в столичному ТРЦ Епіцентр на вулиці Полярній, 20-Д. В межах реформату площа цього парку зросла майже втричі - до 8 600 кв. м, що робить його найбільшим в мережі.

“Рішення про розширення проєкту було прийнято на основі його показників та попиту з боку відвідувачів, що суттєво перевищив всі наші очікування. Ми побачили, що не можемо розмістити всіх бажаючих на святкування дитячих свят, що у вихідні нашим відвідувачам тісно. Тому зараз відкриваємо оновлений парк з великою кількістю нових атракціонів, які дозволять нам розширити цільову аудиторію парку та повністю забезпечити існуючий попит”, - зазначила директорка з концептуального розвитку мережі Епіцентр Вікторія Зеленська.

Зокрема, у другій черзі парку додали механічні атракціони помірного екстриму, сімейну американську гірку, розширили асортимент віртуальної реальності, втричі збільшили кількість редемпшн та ігрових автоматів, відео-симуляторів, додали нові цікаві активності на ігровому майданчику, розширили зони автодрому та скалодрому, а з партнерською мережею реалізували тир.



“Відтепер Epiland на Полярній - це збалансована концепція сімейного дозвілля, що включає розваги для всієї родини. Через велику популярність зони бенкетних кімнат ми збільшили її вчетверо. А щоб батькам було ще зручніше робити замовлення - реалізували окрему зону для замовлення дитячих свят. Цей відділ працює у форматі івент-агенції: організовує події під ключ і може проводити виїзні свята на дому, в школах та дитячих закладах”, - додала директорка мережі Epiland Катерина Черняк.

Нагадаємо, що Epiland - відносно новий проєкт групи компаній Епіцентр, запущений у 2024 році. З того часу мережа сімейних парків дозвілля Epiland зросла до трьох обʼєктів в Україні. Окрім парку у Києві, у квітні цього року компанія відкрила Epiland в ТРЦ Епіцентр в Чабанах, а в жовтні - в Обухові Київської області. Зараз команда мережі працює над реалізацією ще більш амбітного проєкту у Львові, який після відкриття стане найбільшим тематичним індор-парком в Європі.