СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
ГоловнаЕкономікаДержава

Місцевій владі дозволили підтримувати стабільний зв’язок під час блекаутів за допомогою генераторів

Зокрема громади зможуть під’єднувати мобільні мережі до вільних потужностей своїх комунальних генераторів.

Місцевій владі дозволили підтримувати стабільний зв’язок під час блекаутів за допомогою генераторів
Генератор. Ілюстративне фото
Фото: Леся Падалка

Місцевій владі дозволили підтримувати стабільний зв’язок під час блекаутів за допомогою генераторів.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі. 

"Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє місцевій владі та комунальним підприємствам офіційно підтримувати мобільний зв’язок під час блекаутів", – написав він. 

За словами Федорова, під час масштабних знеструмлень мобільним операторам необхідно обслуговувати одночасно майже 35 тисяч базових станцій по країні. Тепер громади отримають право забезпечувати стабільний зв’язок разом з операторами.

Як це працюватиме

  • Живлення базових станцій: громади зможуть під’єднувати мобільні мережі до вільних потужностей своїх комунальних генераторів.
  • Підтримка генераторів: місцева влада може надавати людей для обслуговування генераторів, які належать операторам.
  • Надання майданчиків: громади дозволятимуть швидко встановлювати генератори на комунальних об’єктах без зайвої бюрократії.

Громади отримають стабільний зв’язок і компенсацію витрат на пальне, ремонт та обслуговування. Оператори – додаткову логістичну підтримку там, де вона найбільш потрібна.

Федоров наголосив, що це – офіційна послуга з підтримки мереж, тому жодних додаткових ліцензій не потрібно. 

  • Нещодавно Володимир Зеленський підписав закон про покращення якості мобільного інтернету.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies