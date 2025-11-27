Зокрема громади зможуть під’єднувати мобільні мережі до вільних потужностей своїх комунальних генераторів.

Місцевій владі дозволили підтримувати стабільний зв’язок під час блекаутів за допомогою генераторів.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі.

"Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє місцевій владі та комунальним підприємствам офіційно підтримувати мобільний зв’язок під час блекаутів", – написав він.

За словами Федорова, під час масштабних знеструмлень мобільним операторам необхідно обслуговувати одночасно майже 35 тисяч базових станцій по країні. Тепер громади отримають право забезпечувати стабільний зв’язок разом з операторами.

Як це працюватиме

Живлення базових станцій: громади зможуть під’єднувати мобільні мережі до вільних потужностей своїх комунальних генераторів.

Підтримка генераторів: місцева влада може надавати людей для обслуговування генераторів, які належать операторам.

Надання майданчиків: громади дозволятимуть швидко встановлювати генератори на комунальних об’єктах без зайвої бюрократії.

Громади отримають стабільний зв’язок і компенсацію витрат на пальне, ремонт та обслуговування. Оператори – додаткову логістичну підтримку там, де вона найбільш потрібна.

Федоров наголосив, що це – офіційна послуга з підтримки мереж, тому жодних додаткових ліцензій не потрібно.