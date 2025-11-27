Ще 18 компаній в галузі автотранспорту отримали статус важливих для нацекономіки

Ще 18 компаній отримали статус "важливих для національної економіки".
Як зазначили у телеграм-каналі Державної служби безпеки на транспорті УКРТРАНСБЕЗПЕКИ, сьогодні, 27 листопада, Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту на своєму черговому засіданні визначила ці 18 компаній.
Вони відповідають критеріям, затвердженим Наказом Мінрозвитку № 50.
До переліку додали:
- ТОВ «ТАНКОЙЛ»
- ТОВ «ІНТЕНТ ТРАНС»
- ТОВ «МТК ПАВЛОВ & КАРГО ВЕЙС»
- ПП «ПАЛТРАНС»
- ТОВ «КРОС-Нафто»
- Державне підприємство «Київська Державна регіональна технічна інспекція міського електротранспорту»
- ТОВ «НАФТАГРУП-ТРАНС 1»
- ТОВ «НАФТА ЮА»
- ТЗОВ «ТРАНСПОРТНЕ АГЕНТСТВО «ЛОГІСТИК СИСТЕМС»
- ПП «ТРАНС-ПЛЮС»
- ТОВ «АВТОСЕРВІС»
- ТОВ «МТ Мегатранс»
- ТЗОВ «АСТРО-АВТО»
- ПП «КОРПОРАЦІЯ МАГНЕТІК»
- ТЗОВ «БЕРКУТ»
- ТОВ «БЦ ТРАНС»
- ТОВ «ТЕРНОТРЕВЕЛ»
- ТОВ «ПІЩАНСЬКЕ АТП 10540»
Станом на 27.11.2025 вже 586 суб’єктів господарювання отримали статус важливих для національної економіки в особливий період.
Наступне засідання відбудеться 11 грудня 2025 року.