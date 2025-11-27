Ще 18 компаній в галузі автотранспорту отримали статус важливих для нацекономіки

Ще 18 компаній отримали статус "важливих для національної економіки".

Як зазначили у телеграм-каналі Державної служби безпеки на транспорті УКРТРАНСБЕЗПЕКИ, сьогодні, 27 листопада, Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту на своєму черговому засіданні визначила ці 18 компаній.

Вони відповідають критеріям, затвердженим Наказом Мінрозвитку № 50.

До переліку додали:

ТОВ «ТАНКОЙЛ»

ТОВ «ІНТЕНТ ТРАНС»

ТОВ «МТК ПАВЛОВ & КАРГО ВЕЙС»

ПП «ПАЛТРАНС»

ТОВ «КРОС-Нафто»

Державне підприємство «Київська Державна регіональна технічна інспекція міського електротранспорту»

ТОВ «НАФТАГРУП-ТРАНС 1»

ТОВ «НАФТА ЮА»

ТЗОВ «ТРАНСПОРТНЕ АГЕНТСТВО «ЛОГІСТИК СИСТЕМС»

ПП «ТРАНС-ПЛЮС»

ТОВ «АВТОСЕРВІС»

ТОВ «МТ Мегатранс»

ТЗОВ «АСТРО-АВТО»

ПП «КОРПОРАЦІЯ МАГНЕТІК»

ТЗОВ «БЕРКУТ»

ТОВ «БЦ ТРАНС»

ТОВ «ТЕРНОТРЕВЕЛ»

ТОВ «ПІЩАНСЬКЕ АТП 10540»

Станом на 27.11.2025 вже 586 суб’єктів господарювання отримали статус важливих для національної економіки в особливий період.

Наступне засідання відбудеться 11 грудня 2025 року.