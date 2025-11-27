«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Ще 18 компаній в галузі автотранспорту отримали статус важливих для нацекономіки

Загалом 586 суб’єктів господарювання отримали статус важливих для національної економіки в особливий період.

Ще 18 компаній в галузі автотранспорту отримали статус важливих для нацекономіки
Вантажівка, ілюстративне фото
Фото: pixabay

Ще 18 компаній отримали статус "важливих для національної економіки".

Як зазначили у телеграм-каналі Державної служби безпеки на транспорті УКРТРАНСБЕЗПЕКИ, сьогодні, 27 листопада, Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту на своєму черговому засіданні визначила ці 18 компаній.

Вони відповідають критеріям, затвердженим Наказом Мінрозвитку № 50.

До переліку додали:

  • ТОВ «ТАНКОЙЛ»
  • ТОВ «ІНТЕНТ ТРАНС»
  • ТОВ «МТК ПАВЛОВ & КАРГО ВЕЙС»
  • ПП «ПАЛТРАНС»
  • ТОВ «КРОС-Нафто»
  • Державне підприємство «Київська Державна регіональна технічна інспекція міського електротранспорту»
  • ТОВ «НАФТАГРУП-ТРАНС 1»
  • ТОВ «НАФТА ЮА»
  • ТЗОВ «ТРАНСПОРТНЕ АГЕНТСТВО «ЛОГІСТИК СИСТЕМС»
  • ПП «ТРАНС-ПЛЮС»
  • ТОВ «АВТОСЕРВІС»
  • ТОВ «МТ Мегатранс»
  • ТЗОВ «АСТРО-АВТО»
  • ПП «КОРПОРАЦІЯ МАГНЕТІК»
  • ТЗОВ «БЕРКУТ»
  • ТОВ «БЦ ТРАНС»
  • ТОВ «ТЕРНОТРЕВЕЛ»
  • ТОВ «ПІЩАНСЬКЕ АТП 10540»

Станом на 27.11.2025 вже 586 суб’єктів господарювання отримали статус важливих для національної економіки в особливий період.

Наступне засідання відбудеться 11 грудня 2025 року. 
﻿
