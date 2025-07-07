Кабмін затвердив єдині правила перевезення тварин в автобусах

Кабінет міністрів затвердив правила перевезення тварин у міжміському та міжнародному автобусному сполученні. Йдеться про зміни до Постанови Кабміну № 176.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.
У міністерстві запевнили, що єдині правила сприятимуть підвищенню комфорту пасажирів, безпеки перевезень та дотриманню гуманного поводження з тваринами.
"До цього часу ми мали нечіткі й неоднозначні норми, які визначали, як саме перевозити тварин у міжміських та міжнародних автобусах. Це створювало плутанину для пасажирів, водіїв і перевізників. Нові правила – це крок до безпечнішого, передбачуваного та гуманного транспорту. Вони враховують потреби пасажирів, тварин і операторів ринку. І важливо – це ще один елемент гармонізації українських норм із європейськими стандартами", – зазначив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.
Нові правила визначають особливості перевезення тварин різного розміру та ваги. Серед обо’язкових правил до всіх домашніх тварин – наявність ветеринарного документа.
- Дрібні тварини (вагою до 10 кг) – собаки, коти, декоративні птахи, гризуни – повинні перевозитися у спеціальних контейнерах, клітках або сумках із абсорбуючим дном. Таку тварину дозволено розмістити на руках, під сидінням або на окремому місці за умови викупу цього місця за тарифом дорослого пасажира.
- Собаки середнього та великого розміру (10 – 45 кг) перевозяться лише в наморднику та на повідку. Пасажир зобов’язаний викупити всі сусідні місця в одному ряду та розмістити тварину на підлозі на спеціальній підстилці. Використання сидіння для розміщення тварини заборонене. Одночасно в салоні дозволяється перевозити не більше однієї домашньої тварини або двох, якщо їх супроводжує одна людина.
- Собаки вагою понад 45 кг можуть перевозитися лише відповідно до окремих умов перевізника на спеціально обладнаному транспорті.
- Собаки-поводирі супроводжуючих осіб з інвалідністю перевозяться безкоштовно, без викупу місць, у наморднику та на короткому повідку – поряд з особою, яку супроводжують.
Детальніше ознайомитись з правилами можна за посиланням.
Як повідомлялося, Укрзалізниця минулого року ініціювала зміни до правил перевезення тварин у потягах.