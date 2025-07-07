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У Києві чоловік обікрав пожежну частину, поки рятувальники ліквідовували наслідки ворожої атаки

Чоловік викрав рюкзак із медичним обладнанням та препаратами для надання невідкладної медичної допомоги, а також особисті речі рятувальника.

У Києві чоловік обікрав пожежну частину, поки рятувальники ліквідовували наслідки ворожої атаки
Фото: Прокуратура

Повідомлено про підозру 48–річному чоловіку, який проник до однієї з пожежних частин ДСНС міста Києва та викрав особисті речі пожежників та майно установи.

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Про це повідомила Київська міська прокуратура. 

Уночі 4 липня, коли Київ зазнав однієї російських атак, скориставшись, тим що бійці ДСНС перебували на місці гасіння пожежі, що виникла внаслідок ракетних ударів та ударів БпЛА, чоловік проник до приміщення Державної пожежно – рятувальної частини ДСНС. 

Там він побачив рюкзак, в якому було медичне обладнання, препарати для надання невідкладної медичної допомоги, турнікети, бинти, пластирі та інші засоби для зупинки кровотечі та обробки ран, а також особисті речі рятувальника.

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Підозрюваний забрав ці речі, з якими його і затримали працівники поліції.

Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу. Санкція статті за крадіжку передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 5 до 8-х років. 

  • У серпні минулого року президент Володимир Зеленський 6 серпня підписав закон № 11068, який у 10 разів підвищує поріг для кримінальної відповідальності за дрібні крадіжки – з 302,8 грн до 3028 грн. 
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