У Києві чоловік обікрав пожежну частину, поки рятувальники ліквідовували наслідки ворожої атаки

Повідомлено про підозру 48–річному чоловіку, який проник до однієї з пожежних частин ДСНС міста Києва та викрав особисті речі пожежників та майно установи.
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Уночі 4 липня, коли Київ зазнав однієї російських атак, скориставшись, тим що бійці ДСНС перебували на місці гасіння пожежі, що виникла внаслідок ракетних ударів та ударів БпЛА, чоловік проник до приміщення Державної пожежно – рятувальної частини ДСНС.
Там він побачив рюкзак, в якому було медичне обладнання, препарати для надання невідкладної медичної допомоги, турнікети, бинти, пластирі та інші засоби для зупинки кровотечі та обробки ран, а також особисті речі рятувальника.
Підозрюваний забрав ці речі, з якими його і затримали працівники поліції.
Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу. Санкція статті за крадіжку передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 5 до 8-х років.
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