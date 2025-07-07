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Армія РФ за минулий тиждень атакувала Херсонщину понад 2300 дронами

Українським військовим вдалось зупинити 75% БпЛА.

Армія РФ за минулий тиждень атакувала Херсонщину понад 2300 дронами
Фото: ДСНС

За минулий тиждень російські війська запустили на Херсонщину 2374 дрони, українські бійці знищили 1790 безпілотників, 992 з них — у Херсонській громаді.

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Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За останні сім днів російські загарбники майже 2400 разів намагалися атакувати Херсонщину з дронів. Ворог продовжує обирати мішенями мирних жителів, екстрені служби та цивільну інфраструктуру. Тож протидія дроновому терору – пріоритет", – ідеться у повідомленні. 

Фото: Олександр Прокудін

Українським військовим вдалось зупинити 75% БпЛА.

Також під час брифінгу речник 30 корпусу морської піхоти Павло Дрогаль повідомив, що за тиждень армія РФ  505 разів обстріляла позиції українських бійців та завдала шість авіаударів. 

На лівобережжі Дніпра армія РФ 10 разів намагалась штурмувати. Втратила 101 одиницю техніки та 82 солдати вбитими та пораненими.

  • Через обстріли РФ минулої доби на Херсонщині 2 людини загинули, ще 9 отримали поранення. Від атак ворога постраждали 39 населених пунктів.
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