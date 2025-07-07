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​На Закарпатті унаслідок аварії на КПП загинув прикордонник

Військовослужбовець виконував обов’язки у складі прикордонного наряду на контрольному посту. 

​На Закарпатті унаслідок аварії на КПП загинув прикордонник
Місце аварії на КПП у Закарпатській області
Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

У ніч на 7 липня близько 04:30 у районі населеного пункту Перечин Закарпатської області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув прикордонник Чопського загону майстер-сержант Володимир Скловський.

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Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Військовослужбовець виконував обов’язки у складі прикордонного наряду на контрольному посту. Зазначається, що автомобіль марки «BMW X5» української реєстрації виїхав із зустрічної смуги на ту, біля якої несли службу прикордонники, та здійснив наїзд на бетонну споруду. 

"Внаслідок наїзду водійка позашляховика, 53-річна жителька міста Перечин з ознаками алкогольного сп’яніння, завдала старшому прикордонного наряду Володимиру Скловському  важких травм, від яких він згодом помер у лікарні", – повідомили у відомстві. 

Жінку затримали. Від обстеження на стан сп’яніння на місці пригоди вона відмовилася. Водійка також отримала травми, тому її доставили до медичного закладу, у якому вона перебуває під цілодобовою охороною. 

За фактом дорожньо-транспортної пригоди Національною поліцією відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння». Їй загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Майстер-сержанту Володимиру Скловському на момент загибелі було 45 років, 27 з яких він віддав службі у ДПСУ. Володимир був учасником бойових дій, має відзнаку Президента України «За участь в АТО» та відомчі нагороди. Без чоловіка та батька залишилися дружина та двоє дітей.

Загиблий майстер-сержант Володимир Скловський.
Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Загиблий майстер-сержант Володимир Скловський.
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