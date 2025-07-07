Ворог вдарив дронами по Запоріжжю. Є поранені

Удар по університету в Запоріжжі

Близько 10:20 Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Є інформація про 10 постраждалих, повідомили в ОВА.

Відомо про влучання в будівлю університету та підприємство. Деталі уточнюють.

За інформацією Сухопутних військ, удар припав біля ТЦК.

"Сьогодні, 7 липня ворог завдав повітряних ударів БпЛА по Харкову та Запоріжжю. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП.

Попередньо, серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК та СП є поранений, а у Харківському ОТЦК та СП - поранено 3 людини", – йдеться у повідомленні.

Дронову атаку на Запоріжжя Росія влаштувала одночасно з ударами по Харкову.

Наприкінці червня Росія атакувала ТЦК в Кривому Розі, а минулого тижня – в Полтаві. В обох випадках були поранені, а в Полтаві – і троє загиблих.



