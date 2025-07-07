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Харків знову був під атакою дронів. В місті – численні пошкодження (доповнено)

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Харків знову був під атакою дронів. В місті – численні пошкодження (доповнено)
Фото: Telegram

Близько 10:20 7 липня Росія знову атакувала Харків. У місті пролунали вибухи, відомо про 16 поранених, повідомили глава ОВА Олег Синєгубов і міський голова Ігор Терехов. 

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Росіяни запустили "шахеди". Про перший вибух Терехов повідомив о 10:23, про наступні – за декілька хвилин.

Усі удари припали на Холодногірський район. Ушкоджено цивільні будівлі, зокрема двоповерхову житлову будівлю. 

"Внаслідок останнього обстрілу міста зафіксовано руйнування житлових будинків, господарчих споруд, транспортної інфраструктури, горять авто", – зазначив згодом Терехов.

Принаймні двоє потерпілих – в важкому стані. 

За оновленими даними, 6 "щахедів" ворог випустив протягом буквально 10 хвилин, починаючи з початку одинадцятої. Били по житлових вулицях, по машинах, по людях.

"У Холодногірському районі зайнявся дах будівлі. Поруч – пошкоджені будинки, вибиті вікна, фасади, спалені авто. Є постраждалий. Влучили у дорогу біля житлових будинків – палають машини, пошкоджено тролейбусні лінії, стовпи, світлофори. В іншому місці удар був зовсім поряд з двоповерхівкою. Більше десяти авто розтрощено. Ще один дім загорівся просто від удару «Шахеда»", – написав Терехов.

У ці ж хвилини росіяни били дронами по Запоріжжю. 

За даними Сухопутних військ, росіяни атакували в обох містах ТЦК.

"Сьогодні, 7 липня ворог завдав повітряних ударів БпЛА по Харкову та Запоріжжю. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП.

Попередньо, серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК та СП є поранений, а у Харківському ОТЦК та СП –поранено 3 людини", – йдеться у повідомленні.

  • До цього росіяни атакували місто раннім ранком. Внаслідок влучань постраждали 27 людей, зокрема діти. Пошкоджено житловий будинок, дитсадок.
  • Наприкінці червня Росія атакувала ТЦК в Кривому Розі, а минулого тижня – в Полтаві. В обох випадках були поранені, а в Полтаві – і троє загиблих. 
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