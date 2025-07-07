Через російські обстріли на Донеччині відомо про 8 загиблих і поранених

Через російські обстріли на Донеччині щонайменше 1 людина загинула, ще 7 поранених цивільних.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"У Костянтинівці рятувальники витягнули з-під завалів багатоповерхівки тіло жінки. Ще одна людина, ймовірно, перебуває під руїнами", — каже він.

Сьогодні Краматорськ потрапив під обстріл з реактивної системи залпового вогню "Торнадо". Унаслідок обстрілу поранено 3 людини, пошкоджено промзону.

Ще три людини зазнали поранень в Андріївській громаді. Там ворожий FPV-дрон атакував цивільне авто.

У Покровській громаді росіяни ударили FPV-дроном по мопеду — водій отримав поранення.