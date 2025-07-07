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Через російські обстріли на Донеччині відомо про 8 загиблих і поранених

Краматорськ потрапив під обстріл із РСЗВ "Торнадо".

Через російські обстріли на Донеччині відомо про 8 загиблих і поранених
Фото: Вадим Філашкін

Через російські обстріли на Донеччині щонайменше 1 людина загинула, ще 7 поранених цивільних.  

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Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"У Костянтинівці рятувальники витягнули з-під завалів багатоповерхівки тіло жінки. Ще одна людина, ймовірно, перебуває під руїнами", — каже він.

Сьогодні Краматорськ потрапив під обстріл з реактивної системи залпового вогню "Торнадо". Унаслідок обстрілу поранено 3 людини, пошкоджено промзону.

Ще три людини зазнали поранень в Андріївській громаді. Там ворожий FPV-дрон атакував цивільне авто.

У Покровській громаді росіяни ударили FPV-дроном по мопеду — водій отримав поранення.

  • Унаслідок атак ворога на Донеччину за минулу добу один цивільний загинув, ще семеро постраждали.
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