Одна людина загинула і семеро – поранені на Донеччині через російські атаки

Унаслідок атак ворога на Донеччину один цивільний загинув, ще сімох поранено.

Як повідомили у обласній прокуратурі, увчері 6 липня 2025 року окупаційні війська здійснили масовану атаку на область. Під прицілами ворога перебували житлові квартали населених пунктів.

О 22:00 ЗС РФ обстріляли двома ударними БпЛА «Герань-2» селище Олександрівку Краматорського району, де зазнали поранень 73-річний батько та 36-річний син. У них діагностували множинні садна ніг, опіки і гостру реакцію на стрес, яку також отримала їх 49-річна сусідка.

Вже через 15 хвилин мішенню для безпілотника окупантів стала Дружківка. 71-річний чоловік загинув, а жінка 68 років дістала мінно-вибухову і черепно-мозкову травми.

Фото: Донецька облпрокуратура наслідки російської атаки

Також ворог скерував БпЛА «Герань-2» на приватну забудову селища Новогригорівки Дружківської громади. В одній з осель отримала опіки і контузію 65-річна жителька.

Під ударами з РСЗВ «Торнадо-С» опинився Слов’янськ. Мінно-вибухових травм, осколкових поранень, численних саден зазнали жінка та подружжя 65 і 66 років.

В населених пунктах пошкоджено приватні і багатоквартирні житлові будинки, автомобілі, магазини, складські приміщення.