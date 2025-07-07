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Одна людина загинула і семеро – поранені на Донеччині через російські атаки

Окупанти атакували область дронами та із РСЗВ.

Одна людина загинула і семеро – поранені на Донеччині через російські атаки
наслідки російської атаки
Фото: Донецька облпрокуратура

Унаслідок атак ворога на Донеччину один цивільний загинув, ще сімох поранено.

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Як повідомили у обласній прокуратурі, увчері 6 липня 2025 року окупаційні війська здійснили масовану атаку на область. Під прицілами ворога перебували житлові квартали населених пунктів. 

О 22:00 ЗС РФ обстріляли двома ударними БпЛА «Герань-2» селище Олександрівку Краматорського району, де зазнали поранень 73-річний батько та 36-річний син. У них діагностували множинні садна ніг, опіки і гостру реакцію на стрес, яку також отримала їх 49-річна сусідка.  

Вже через 15 хвилин мішенню для безпілотника окупантів стала Дружківка. 71-річний чоловік загинув, а жінка 68 років дістала мінно-вибухову і черепно-мозкову травми.

наслідки російської атаки
Фото: Донецька облпрокуратура
наслідки російської атаки

Також ворог скерував БпЛА «Герань-2» на приватну забудову селища Новогригорівки Дружківської громади. В одній з осель отримала опіки і контузію 65-річна жителька.

Під ударами з РСЗВ «Торнадо-С» опинився Слов’янськ. Мінно-вибухових травм, осколкових поранень, численних саден зазнали жінка та подружжя 65 і 66 років. 

В населених пунктах пошкоджено приватні і багатоквартирні житлові будинки, автомобілі, магазини, складські приміщення.

  • Раніше через російські обстріли Донеччини загинули п’ятеро осіб.
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