Поліція розслідує демонстрацію прапору з нацистською свастикою на Печерську в Києві

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом демонстрації нацистської свастики на Печерську в Києві. Відео з прапором з нацистською символікою правоохоронці помітили 6 липня під час моніторингу Інтернету.

Слідчі внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Кваліфікація – ч. 1 статті 436-1 – виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, повідомили в поліції міста.

“Наразі тривають заходи із встановлення особи порушника та притягнення його до відповідальності. Санкція статті передбачає до пʼяти років позбавлення волі із конфіскацією майна”, – йдеться у повідомленні.

В Україні діє закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів і заборону пропаганди їхньої символіки.

"Націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарний режим визнається в Україні злочинним і таким, що здійснював політику державного терору, яка характеризувалася численними порушеннями прав людини у формі індивідуальних та масових вбивств, страт, смертей, катувань, використання примусової праці та інших форм масового фізичного терору, переслідувань з расових, етнічних мотивів, порушенням свободи совісті, думки, вираження поглядів, свободи преси та відсутністю політичного плюралізму, та у зв’язку з цим, спираючись на встановлені Нюрнберзьким міжнародним військовим трибуналом 1945-1946 років факти, засуджується як несумісний з основоположними правами і свободами людини і громадянина", – йдеться у документі.