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30 мешканців Харківщини постраждали унаслідок агресії РФ за добу

Окупанти атакували область різними типами дронів та керованою авіабомбою.

30 мешканців Харківщини постраждали унаслідок агресії РФ за добу
Наслідки російської агресії
Фото: Харківська ОВА

30 мешканців Харківської області постраждали унаслідок агресії РФ за добу. Серед постраждалих є діти.

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Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 4 населені пункти області. У Харкові постраждали 27 людей, серед них 3 дітей віком 3, 7 і 11 років. У Куп’янську постраждала 73-річна і 67-річна жінки та 56-річний чоловік.Внаслідок вибуху невідомого предмету в с. Тернова Липецької громади постраждали 68-річний і 75-річний чоловіки.

Ворог атакував 4 дронами Шевченківський та Слобідський райони Харкова.

наслідки російської атаки
Фото: Харківська ОВА
наслідки російської атаки

По Харківщині окупанти застосовували різні види озброєння: 

  • 1 КАБ;
  • 5 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харкові пошкоджені 2 багатоповерхові будинки, 2 автомобілі, кафе, магазин, дитсадок, гараж; 
  • у Куп'янському районі пошкоджені 2 багатоповерхові будинки, приватний будинок (сел. Куп’янськ-Вузловий, м. Куп’янськ);
  • у Ізюмському районі понівечені автомобіль (м. Ізюм), господарчу споруду (с. Підлиман).

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 24 боєзіткнення в районах населених пунктів Кам’янка, Зелене, Красне Перше, Амбарне, Вовчанськ та в бік населеного пункту Хатнє.

На Куп’янському напрямку ворог атакував 30 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Червоний Став, Серебрянка, Карпівка, в напрямках Нового Миру та Торського.
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