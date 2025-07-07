30 мешканців Харківщини постраждали унаслідок агресії РФ за добу

30 мешканців Харківської області постраждали унаслідок агресії РФ за добу. Серед постраждалих є діти.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 4 населені пункти області. У Харкові постраждали 27 людей, серед них 3 дітей віком 3, 7 і 11 років. У Куп’янську постраждала 73-річна і 67-річна жінки та 56-річний чоловік.Внаслідок вибуху невідомого предмету в с. Тернова Липецької громади постраждали 68-річний і 75-річний чоловіки.
Ворог атакував 4 дронами Шевченківський та Слобідський райони Харкова.
По Харківщині окупанти застосовували різні види озброєння:
- 1 КАБ;
- 5 БпЛА типу «Герань-2»;
- 1 БпЛА типу «Ланцет»;
- 1 fpv-дрон.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харкові пошкоджені 2 багатоповерхові будинки, 2 автомобілі, кафе, магазин, дитсадок, гараж;
- у Куп'янському районі пошкоджені 2 багатоповерхові будинки, приватний будинок (сел. Куп’янськ-Вузловий, м. Куп’янськ);
- у Ізюмському районі понівечені автомобіль (м. Ізюм), господарчу споруду (с. Підлиман).
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 24 боєзіткнення в районах населених пунктів Кам’янка, Зелене, Красне Перше, Амбарне, Вовчанськ та в бік населеного пункту Хатнє.
На Куп’янському напрямку ворог атакував 30 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Червоний Став, Серебрянка, Карпівка, в напрямках Нового Миру та Торського.
- Нещодавно на Харківщині унаслідок атак ворога загинула дитина.