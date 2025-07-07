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Унаслідок чергового удару Росії по Одесі загинула людина

Пошкоджені гаражі, СТО, знищені авто. 

Унаслідок чергового удару Росії по Одесі загинула людина
Наслідки російської атаки
Фото: ДСНС

У ніч на 7 липня російські війська атакували Одесу. Унаслідок обстрілу загинула одна людина.

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Про це розповіли у ДСНС. 

За даними рятувлаьників, пошкоджені 10 гаражів, адміністративна будівля на території СТО та кілька будівельних вагончиків.

Знищено легкові, вантажні автомобілі та автобус. Виникли пожежі, які рятувальники ліквідували. 

Глава ОВА Олег Кіпер, коментуючи удар, сказав, що по ворожих цілях активно працювала ППО. Але уникнути пошкоджень не вдалося.

"У місті є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема СТО та легкових автомобілів. Також, внаслідок удару, сталося займання приміщення для охорони біля новобудови. На жаль, один охоронець загинув", – написав він у Telegram.

Наслідки російського удару
Фото: ДСНС
Наслідки російського удару

  • Вранці росіяни дронами влучили у багатоповерхівки Харкова, серед постраждалих – діти.
  • Також через російську атаку постраждав Київ. 
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