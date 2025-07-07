Унаслідок чергового удару Росії по Одесі загинула людина

У ніч на 7 липня російські війська атакували Одесу. Унаслідок обстрілу загинула одна людина.

Про це розповіли у ДСНС.

За даними рятувлаьників, пошкоджені 10 гаражів, адміністративна будівля на території СТО та кілька будівельних вагончиків.

Знищено легкові, вантажні автомобілі та автобус. Виникли пожежі, які рятувальники ліквідували.

Глава ОВА Олег Кіпер, коментуючи удар, сказав, що по ворожих цілях активно працювала ППО. Але уникнути пошкоджень не вдалося.

"У місті є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема СТО та легкових автомобілів. Також, внаслідок удару, сталося займання приміщення для охорони біля новобудови. На жаль, один охоронець загинув", – написав він у Telegram.

Фото: ДСНС Наслідки російського удару