На фронті відбулося 149 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку

З початку доби на фронті відбулося 149 бойових зіткнень. Сьогодні Росія, за уточненими даними, завдала одного ракетного та 61 авіаційного удару, застосувавши при цьому чотири ракети та 82 керовані авіаційні бомби, залучила для ураження 1275 дронів-камікадзе, здійснила понад 4 000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбувалося сім боєзіткнень, три з яких не вщухають дотепер.

Противник завдав десяти авіаційних ударів, загалом скинув 24 керованих авіаційних бомби та здійснив 231 артилерійських обстрілів, зокрема 21 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 20 разів атакував в районах населених пунктів Кам'янка, Зелене, Красне Перше, Амбарне, Вовчанськ та в бік населеного пункту Хатнє, дотепер тривають вісім боєзіткнень.

На Куп'янському напрямку противник протягом дня шість разів намагався просунутися до наших позицій у районах населених пунктів Кіндрашівка, Голубівка, та Зелений Гай, українські підрозділи відбили всі атаки окупантів.

На Лиманському напрямку ворог 23 рази атакував в районах населених пунктів Греківка, Червоний Став, Серебрянка, Карпівка, в напрямках Нового Миру та Торського. Наразі тривають два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку противник п'ять разів атакував позиції Сил оборони в напрямку поблизу Григорівки, Серебрянки, Виїмки та Івано-Дар'ївки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Краматорському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив.

На Торецькому напрямку ворог провів шість наступальних дій на позиції наших військ в районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Русин Яр та Яблунівка.

Від початку доби ворог 40 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Разіне, Промінь, Котлине, Новосергіївка, Миролюбівка, Полтавка, Новоекономічне, Мирне, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка та в напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Дачне Муравка. Наразі триває вісім боєзіткнень.

За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають 117 окупантів убитими та пораненими, до того ж знищено шість автомобілів, три мотоцикли, три безпілотних літальних апарати, два термінали супутникового зв'язку, три антени безпілотних літальних апаратів, крім того, пошкоджено один автомобіль противника.

На Новопавлівському напрямку за сьогоднішній день українські воїни відбили 15 атак окупаційної армії в районах населених пунктів Воскресенка, Шевченко, Запоріжжя, Зірка, Мирне, Комар, Новосілка та в бік Новопавлівки.

На Гуляйпільському напрямку поблизу Малинівки Сили оборони успішно відбили одну ворожу атаку, ще одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаударів по населеному пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку російські окупанти завдали авіаційного удару по району населеного пункту Львове.

"Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти ВМС України та 2-го полку Національної гвардії України, які ефективно знищують ворога, завдають втрат у живій силі та техніці", - зазначили в Генштабі.