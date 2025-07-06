Папа Лев XIV закликав молитися "за мирний діалог"

Фонтифік звернувся до вірян із черговим закликом до молитви за мир.

Папа Римський Лев XIV, промовляючи до паломників після недільної молитви, окремо привітав прочан з України, склав співчуття постраждалим від стихійного лиха в США та звернувся із черговим закликом до молитви за мир.

Про це повідомляє портал Vatican News.

"Дорогі, мир є прагненням усіх народів і болісним благанням тих, кого катує війна. Просімо Господа, щоб Він торкнувся сердець і надихнув розуми правителів, щоб вони замінили насильство зброї шуканням діалогу", – закликав Лев XIV.