Ізраїль назвав неприйнятними вимоги ХАМАС щодо заручників

Ізраїльська переговорна група вирушить до Катару на переговори щодо заручників. В Офісі Нетаньягу заявили, що ХАМАС висунув неприйнятні для Ізраїлю вимоги в цьому питанні.

Про це пише The Times of Israel.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу підтвердив, що ізраїльська переговорна група вирушить до Катару в неділю для проведення переговорів щодо заручників.

"Зміни, які ХАМАС прагне внести до катарської пропозиції, були передані нам минулої ночі та є неприйнятними для Ізраїлю", – каже прем'єр-міністр.

За інформацією джерел The Times of Israel, ХАМАС вимагає трьох основних змін:

Щоб в угоді було зазначено, що переговори про постійне припинення вогню триватимуть до досягнення угоди.

Що допомога буде повністю відновлена через механізми, що підтримуються Організацією Об'єднаних Націй та іншими міжнародними гуманітарними організаціями.

Що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відведе свої сили на позиції, які вони займали до зриву попереднього припинення вогню в березні.

У ЗМІ з'явилися детальні умови плану 60-денного припинення вогню у Смузі Гази, який було запропоновано Сполученими Штатами за посередництва Катару і Єгипту. Потенційна угода між Ізраїлем та ХАМАСом передбачає поступове звільнення заручників, що залишилися в живих, та повернення тіл загиблих.