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Ізраїль назвав неприйнятними вимоги ХАМАС щодо заручників

Ізраїльська переговорна група вирушить до Катару для проведення переговорів щодо заручників.

Ізраїль назвав неприйнятними вимоги ХАМАС щодо заручників
Біньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Ізраїльська переговорна група вирушить до Катару на переговори щодо заручників. В Офісі Нетаньягу заявили, що ХАМАС висунув неприйнятні для Ізраїлю вимоги в цьому питанні.

Про це пише The Times of Israel.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу підтвердив, що ізраїльська переговорна група вирушить до Катару в неділю для проведення переговорів щодо заручників.

"Зміни, які ХАМАС прагне внести до катарської пропозиції, були передані нам минулої ночі та є неприйнятними для Ізраїлю", – каже прем'єр-міністр.

За інформацією джерел The Times of Israel, ХАМАС вимагає трьох основних змін:

  • Щоб в угоді було зазначено, що переговори про постійне припинення вогню триватимуть до досягнення угоди. 
  • Що допомога буде повністю відновлена через механізми, що підтримуються Організацією Об'єднаних Націй та іншими міжнародними гуманітарними організаціями. 
  • Що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відведе свої сили на позиції, які вони займали до зриву попереднього припинення вогню в березні.

У ЗМІ з'явилися детальні умови плану 60-денного припинення вогню у Смузі Гази, який було запропоновано Сполученими Штатами за посередництва Катару і Єгипту. Потенційна угода між Ізраїлем та ХАМАСом передбачає поступове звільнення заручників, що залишилися в живих, та повернення тіл загиблих.
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