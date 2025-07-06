Ізраїль назвав неприйнятними вимоги ХАМАС щодо заручників

Ізраїльська переговорна група вирушить до Катару на переговори щодо заручників. В Офісі Нетаньягу заявили, що ХАМАС висунув неприйнятні для Ізраїлю вимоги в цьому питанні.
Про це пише The Times of Israel.
Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу підтвердив, що ізраїльська переговорна група вирушить до Катару в неділю для проведення переговорів щодо заручників.
"Зміни, які ХАМАС прагне внести до катарської пропозиції, були передані нам минулої ночі та є неприйнятними для Ізраїлю", – каже прем'єр-міністр.
За інформацією джерел The Times of Israel, ХАМАС вимагає трьох основних змін:
- Щоб в угоді було зазначено, що переговори про постійне припинення вогню триватимуть до досягнення угоди.
- Що допомога буде повністю відновлена через механізми, що підтримуються Організацією Об'єднаних Націй та іншими міжнародними гуманітарними організаціями.
- Що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відведе свої сили на позиції, які вони займали до зриву попереднього припинення вогню в березні.
У ЗМІ з'явилися детальні умови плану 60-денного припинення вогню у Смузі Гази, який було запропоновано Сполученими Штатами за посередництва Катару і Єгипту. Потенційна угода між Ізраїлем та ХАМАСом передбачає поступове звільнення заручників, що залишилися в живих, та повернення тіл загиблих.