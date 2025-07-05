Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
ГоловнаСвіт

На Покровському напрямку росіяни 30 разів атакували позиції ЗСУ, ‒ Генштаб

З початку цієї доби на фронті відбулося 91 бойове зіткнення.

На Покровському напрямку росіяни 30 разів атакували позиції ЗСУ, ‒ Генштаб
Фото: Генштаб

З початку цієї доби на фронті відбулося 91 бойове зіткнення, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Семенівка Чернігівської області; Баранівка, Мар’їне, Угроїди, Рівне Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося 15 боєзіткнень. Крім того, ворог завдав чотири авіаудари, скинувши 10 керованих авіабомб, а також здійснив 121 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять — з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки ворожих військ. Ворог намагається просунутися в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку російські окупанти двічі намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Голубівка та Колодязі.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 15 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Зелена Долина, Мирне, Торське, Григорівка, три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Одну ворожу атаку відбили наші оборонці в районі Білої Гори на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дві штурмові дії в районах населених пунктів Торецьк та Русин Яр. Один бій триває досі.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямках Володимирівки, Сергіївки й Покровська. Сили оборони стримують натиск і відбили 25 атак, п’ять боєзіткнень тривають. Авіація противника скинула авіабомби на Покровськ.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зірка, Толстой, Воскресенка, Шевченко, Новопіль. Сили оборони відбили чотири ворожі штурми, ще п’ять атак тривають.На Гуляйпільському напрямку противник сім разів ішов в атаку на позиції наших оборонців в районі Малинівки. П’ять боєзіткнень ще тривають.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників у районі Кам’янського. 

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили одну атаку окупантів. Авіація агресора завдала авіаудару в районі Ольгівки.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies