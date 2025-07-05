У 56-річному віці помер актор Джуліан Макмехон, який знімався у серіалі "Зачаровані"

Ніколас Кейдж, Джуліан Макмехон (в центрі) та Леонора Дарбі на прем'єрі фільму "Серфер"

Помер австралійський актор Джуліан Макмехон, відомий ролями в популярних серіалах, зокрема у "Зачаровані". Йому було 56 років.

Як пише ВВС, його дружина Келлі повідомила, що він помер у середу в Клірвотері, штат Флорида. Актору поставили діагноз рак.

"З відкритим серцем я хочу поділитися зі світом, що мій коханий чоловік, Джуліан Макмехон, мирно помер цього тижня після відважної боротьби із раком", – йдеться у заяві дружини актора.

Джуліан Макмехон народився в Сіднеї 27 липня 1968 року. Його батько, Біллі Макмехон, був прем'єр-міністром Австралії з 1971 по 1972 рік. Згодом зіграв роль прем'єр-міністра Австралії в серіалі Netflix "Резиденція".

Джуліан розпочав свою кар'єру із роботи моделлю, згодом перейшов до акторської діяльності.

Популярним Макмехон став після ролі у популярному телесеріалі "Зачаровані", потім він здобув ширше визнання завдяки медичній драмі "Частини тіла", в якій він зіграв роль пластичного хірурга доктора Крістіана Троя. Шість сезонів серіалу, що виходили з 2003 по 2010 рік, принесли йому номінацію на премію "Золотий глобус".

Макмегон також зіграв Доктора Дума у двох фільмах "Фантастична четвірка" у 2005 та 2007 роках, а пізніше з'явився у трьох сезонах серіалу "ФБР: Найбільш розшукуваний".

Макмегон був одружений тричі. Перший раз — з австралійською співачкою та акторкою Данні Міноуг, сестрою Кайлі Міноуг.