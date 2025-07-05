Ізраїль захопив 65% території Смуги Гази

ЦАХАЛ з початку війни уразив 7,5 тисяч ворожих об'єктів.

Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ прозвітувала про хід війни проти палестинського угруповання ХАМАС на території Смуги Гази.

Як пише The Times of Israel, у ході наступальної операції, оголошеної після припинення перемир'я між Ізраїлем та ХАМАСом, збройні сили захопили 65% території палестинського анклаву.

Загальна кількість уражених військових об'єктів ворога становила 7,5 тисяч, серед яких тунелі, склади боєприпасів і зброї та ракетні установки.

Лише за останній тиждень ЦАХАЛ ліквідували понад 100 бойовиків ХАМАСу, включно з Хакемом аль-Іссою, що був одним з висопоставлених командирів.

Керівництво армії стверджує, що готове продовжувати бойові дії до досягнення усіх завдань війни заради захисту ізраїльського цивільного населення.