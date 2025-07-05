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"Президент" Грузії висунув опозиціонерам ультиматум щодо помилування

Лідерів проєвропейських рухів можуть швидко випустити з-під варти.

"Президент" Грузії висунув опозиціонерам ультиматум щодо помилування
Михеїл Кавелашвілі
Фото: AP

Колишній футболіст, а нині "президент" Грузії Михеїл Кавелашвілі, чию легітимність не визнає його попередниця на посаді Саломе Зурабішвілі, запропонував угоду опозиційним лідерам, що опинилися за ґратами у минулі кілька тижнів.

Як пише "Укрінформ", політик пообіцяв миттєво помилувати прихильників проєвропейського курсу країни, якщо вони напишуть відповіду заяву і в ній висловлять готовність балотуватися на прийдешніх місцевих виборах.

Кавелашвілі хоче, щоб вибори, призначені на 4 жовтня 2025 року, відбулися "за участі усіх зареєстрованих в країні партій". Натомість одразу 8 опозиційних політсил раніше ухвалили рішення ігнорувати передвиборчу кампанію, звинувачуючи керівну "Грузинську мрію" у незаконності перебування при владі. 

Реакція ув'язнених опонентів проросійського режиму на пропозицію "президента" поки не оприлюднювалася.
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