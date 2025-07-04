Фон дер Ляєн: ЄС чекає відкриття кластерів про переговори щодо євроінтеграції Молдови

ЄС виділяє Молдові 270 млн євро з Плану розвитку, який запустили для країни у 2024 році.

Під час вступної промови першого в історії саміту ЄС-Молдова, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у Євросоюзі чекають відкриття кластерів про переговори щодо вступу Молдови до Євросоюзу, пише "Суспільне".

Президентка Єврокомісії наголосила, що місце Молдови у Євросоюзі. "Ви продемонстрували неймовірну мужність і рішучість. Це було очевидно вісім місяців тому, коли народ Молдови зробив вирішальний крок і проголосував за закріплення вашого європейського майбутнього у вашій конституції. Зараз Молдова має історичну можливість досягти прогресу. Ми з нетерпінням чекаємо на відкриття всіх кластерів переговорів щодо вступу Молдови до ЄС якомога швидше", — наголосила фон дер Ляєн.

Очільниця Єврокомісії заявила, що ЄС виділяє Молдові 270 млн євро з Плану розвитку, який запустили для країни у 2024 році і який складає 1,9 млрд євро.

"Це означає нову обласну лікарню, відновлене централізоване теплопостачання в Кишиневі, зниження рахунків за електроенергію та газ. Ми також скасуємо витрати на роумінг для молдован, які подорожують до Європейського Союзу, і для членів вашої діаспори, які повертаються додому на свята", — сказала вона.

Також у Молдові запускають систему SEPA (Single Euro Payments Area) для швидких банківських переказів.