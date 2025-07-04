Команда інспекторів МАГАТЕ покинула Іран

Інспектори агентства з атомної енергії залишалися в Ірані упродовж військового конфлікту.

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебували в Ірані, на момент ударів США по ядерних об'єктах, залишили країну.

Про це повідомили у МАГАТЕ в мережі "Х".

"Сьогодні команда інспекторів МАГАТЕ безпечно виїхала з Ірану, повертаючись до штаб-квартири Агентства у Відні, після перебування в Тегерані протягом нещодавнього військового конфлікту", — ідеться у повідомленні.

Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вкотре наголосив на важливості якнайшвидшого обговорення умов для відновлення роботи агентства в Ірані для моніторингу та верифікації ситуації на ядерних об'єктах країни.