Команда інспекторів МАГАТЕ покинула Іран

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебували в Ірані, на момент ударів США по ядерних об'єктах, залишили країну.
Про це повідомили у МАГАТЕ в мережі "Х".
"Сьогодні команда інспекторів МАГАТЕ безпечно виїхала з Ірану, повертаючись до штаб-квартири Агентства у Відні, після перебування в Тегерані протягом нещодавнього військового конфлікту", — ідеться у повідомленні.
Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вкотре наголосив на важливості якнайшвидшого обговорення умов для відновлення роботи агентства в Ірані для моніторингу та верифікації ситуації на ядерних об'єктах країни.
- Іран відмовив очільникові МАГАТЕ Рафаелю Гроссі у доступі до своїх ядерних об'єктів та зняв з них камери спостереження.
- В свою чергу, Гроссі заявив, що Іран може знову почати виробляти збагачений уран “за лічені місяці”.