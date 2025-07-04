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Команда інспекторів МАГАТЕ покинула Іран

Інспектори агентства з атомної енергії залишалися в Ірані упродовж військового конфлікту.

Команда інспекторів МАГАТЕ покинула Іран
Фото: IAEA

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебували в Ірані, на момент ударів США по ядерних об'єктах, залишили країну.

Про це повідомили у МАГАТЕ в мережі "Х".

"Сьогодні команда інспекторів МАГАТЕ безпечно виїхала з Ірану, повертаючись до штаб-квартири Агентства у Відні, після перебування в Тегерані протягом нещодавнього військового конфлікту", —  ідеться у повідомленні.

Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вкотре наголосив на важливості якнайшвидшого обговорення умов для відновлення роботи агентства в Ірані для моніторингу та верифікації ситуації на ядерних об'єктах країни.

  • Іран відмовив очільникові МАГАТЕ Рафаелю Гроссі у доступі до своїх ядерних об'єктів та зняв з них камери спостереження.
  • В свою чергу, Гроссі заявив, що Іран може знову почати виробляти збагачений уран “за лічені місяці”.
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