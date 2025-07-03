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Іран обвинуватив пару затриманих французів у шпигунстві на користь Ізраїлю

Іранські чиновники також звинуватили їх у “змові з метою повалення режиму” та “корупції”.

Іран обвинуватив пару затриманих французів у шпигунстві на користь Ізраїлю
Фото: France24

Іран висунув обвинувачення громадянам Франції Сесіль Колер та Жаку Парісу у шпигунстві на користь Ізраїлю.

Про це пише France24 з посиланням на AFP і джерела серед французьких дипломатів і родичів затриманих.

Іранські чиновники також звинуватили їх у “змові з метою повалення режиму” та “корупції”.

Сестра Колер також повідомила, що французам все ще відмовлено у доступі до незалежних адвокатів.

Усі три обвинувачення передбачають смертну кару. “Ці звинувачення, якщо вони підтвердяться, є абсолютно безпідставними”, ‒ заявило дипломатичне джерело.

Доля Колера та Паріса була невідомою з моменту, коли Ізраїль завдав авіаудару по тегеранській в'язниці Евін минулого тижня ‒ до того, як запропоноване США припинення вогню між ворогами на Близькому Сході набуло чинності. Судова влада Ірану заявила, що внаслідок ізраїльського удару по в'язниці загинуло щонайменше 79 людей.

Відомо, що тюремна адміністрація перевела ув'язнених з в'язниці Евін, не вказуючи їхньої кількості та не називаючи їх.

Кілька ув'язнених жінок опинилися у жіночій в'язниці Карчак за межами Тегерана, яка має сумнозвісну репутацію через свої умови утримання.

  • 40-річну Колер та її 72-річного партнера Паріса утримують в Ірані з травня 2022 року.
  • Вважається, що в Ірані утримується близько 20 громадян Європи, справи багатьох з яких ніколи не розголошувалися. Деякі західні уряди, зокрема Франція, описують це як стратегію захоплення заручників, спрямовану на отримання поступок від Заходу.
  • Троє європейців, особи яких не розголошуються, також були заарештовані після нинішнього конфлікту, двоє з яких звинувачуються у шпигунстві на користь Ізраїлю, повідомляє влада.
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