У ХАМАС заявили про загибель директора лікарні в Газі внаслідок ізраїльського удару

Ізраїльські військові заявили, що завдали удару по “ключовому терористу” з теругруповання.

Директор Індонезійської лікарні Гази загинув внаслідок авіаудару Ізраїлю по його будинку в місті Газа разом з кількома членами його родини.

Про це повідомило BBC з посиланням на міністерство охорони здоров'я, яким керує ХАМАС.

Міністерство заявило, що доктор Марван Султан мав довгу кар'єру в медицині, і засудило “цей жахливий злочин проти наших медичних кадрів”.

Ізраїльські військові заявили, що завдали удару по “ключовому терористу” з ХАМАС в районі міста Газа, і що заяви про те, що унаслідок удару постраждали “непричетні цивільні особи”, розглядаються.

Султан був директором індонезійської лікарні, яка не працює, за словами ООН, після ізраїльських атак. За даними міжнародної організації, нині у північній частині губернаторства Газа немає діючих лікарень.

Тим часом щонайменше п'ятеро людей загинули, а інші отримали поранення, зокрема діти, внаслідок удару по “безпечній зоні” аль-Мавасі.