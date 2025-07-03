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У ХАМАС заявили про загибель директора лікарні в Газі внаслідок ізраїльського удару

Ізраїльські військові заявили, що завдали удару по “ключовому терористу” з теругруповання.

У ХАМАС заявили про загибель директора лікарні в Газі внаслідок ізраїльського удару
Загинув директор Індонезійської лікарні Гази Марван Султан
Фото: BBC

Директор Індонезійської лікарні Гази загинув внаслідок авіаудару Ізраїлю по його будинку в місті Газа разом з кількома членами його родини.

Про це повідомило BBC з посиланням на міністерство охорони здоров'я, яким керує ХАМАС.

Міністерство заявило, що доктор Марван Султан мав довгу кар'єру в медицині, і засудило “цей жахливий злочин проти наших медичних кадрів”.

Ізраїльські військові заявили, що завдали удару по “ключовому терористу” з ХАМАС в районі міста Газа, і що заяви про те, що унаслідок удару постраждали “непричетні цивільні особи”, розглядаються.

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Султан був директором індонезійської лікарні, яка не працює, за словами ООН, після ізраїльських атак. За даними міжнародної організації, нині у північній частині губернаторства Газа немає діючих лікарень.

Тим часом щонайменше п'ятеро людей загинули, а інші отримали поранення, зокрема діти, внаслідок удару по “безпечній зоні” аль-Мавасі.

  • Вчора видання Associated Press написало, що ХАМАС відмовився від пропозиції президента США Дональда Трампа про 60-денне припинення вогню в Газі. В угрупованні наполягають на угоді, що покладе край війні.
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