В Естонії двох молдовських громадян визнали винними в підпалені ресторану "Слава Україні" на замовлення ГРУ

Злочин вчинили двоє тезок. Один з них співпрацював з російською розвідкою з минулого року.

В Естонії двох громадян Молдови визнали винними в підпаленні ресторану Slava Ukraina в Таллінні, який відбувся в січні. За версією слідства, злочин вони вчинили на замовлення спецслужби Росії – ГРУ, передає ERR.

Обох чоловіків звуть однаково – Іван Кияхал, але в них різні роки народження. Молодший, 33-річний Іван, визнаний винним в шпигунстві та диверсіях в інтересах ГРУ.

За версією розслідування, саме молодшому доручили вчинити підпали, організовані в рамках гібридної війни Росії проти Естонії і союзників.

Старшого визнали виним лише в псуванні чужого майна.

Естонські правоохоронці вважають, що прнаймні з 2023-го ГРУ почала систематичну підготовку та організацію провокацій і диверсій в країнах Балтії. Мета цього – дестабілізація внутрішньої ситуації, розповсюдження страху в суспільстві, збитки для символічних об’єктів та підрив довіри до держави. Одним з виконавців таких завдань і став Іван Кихаял, який не пізніше червня 2024 встановив зв’язок з ГРУ, а вже в грудні отримав завдання підпалити магазин в селі Осула в Вируському уїзді. Для злочину він намагався залучити спільника, але той завдання провалив, тож Іван сам вчинив підпал у січні 2025. Того ж місяця він отримав на криптогаманець близько $1975 – на думку слідства, це є оплатою за злочин.

Незабаром він отримав нове завдання – підпалити ресторан “Слава Україні” в Таллінні. Прокуратура вважає, що цей об’єкт ГРУ обрала за відкриту проукраїнську позицію та символічність. До цього злочину Іван залучив свого тезку, який мешкав у Польщі. З 27 по 29 січня вони приїхали до Таллінна на авто з литовськими номерами, провели розвідку, а в ніч на 31 січня вчинили підпал. Завербований росіянами молодший Іван лише знімав підпал на відео, а сам злочин вчинив старший. Через декілька днів відео виклали на YouTube.

Дії чоловіків розцінили як цілеспрямовану співпрацю з ворожою розвідкою з ціллю підриву безпеки держави – це в Естонії кваліфікується за статтею 234 Пенітенціарного кодексу.

Обвинувачувані пішли на угоду зі слідством: молодшого засудили до 6,5 років позбавлення волі, а старший отримав шість місяців і вже в серпні може опинитись на волі.

“Обидва чоловіки буи затриман в Італії 12 лютого, через 12 днів після підпалення. З березня вони перебували під вартою в Естонії”, – повідомили журналісти.

Оскаржити судове рішення можуть в окружному суді.